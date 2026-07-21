https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/katardan-bm-ve-bm-guvenlik-konseyine-mektup-mesru-mudafaa-hakkimiz-sakli-1107410739.html

Katar'dan BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup: 'Meşru müdafaa hakkımız saklı'

Katar'dan BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup: 'Meşru müdafaa hakkımız saklı'

Sputnik Türkiye

Katar, İran’ın eylemlerine ilişkin BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup göndererek Tahran yönetiminin tüm zararların tazminiyle yükümlü olduğunu ve Katar'ın... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T01:43+0300

2026-07-21T01:43+0300

2026-07-21T01:43+0300

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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Saif Al Sani tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Temmuz ayı BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Zenon Mukongo Ngay’a hitaben iki mektubun iletildiği belirtildi.Mektuplarda, İran’ın Katar topraklarına yönelik saldırılarının ülke egemenliğinin açık ihlali olduğu, toprak bütünlüğü ile güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehlikeye atan kabul edilemez bir tırmanış olduğu aktarıldı.İran’ın saldırılarının bölgesel ve uluslararası istikrarı tehlikeye attığı ve uluslararası hukukun yanı sıra 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokollerinin açık ihlali niteliğinde olduğu vurgulandı.Mektuplarda, İran’ın söz konusu saldırıların yol açtığı tüm zarar ve sonuçlardan hukuken sorumlu tutulduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin Katar’ın uğradığı zararların tamamını tazmin etmekle yükümlü olduğu ifade edildi.Katar’ın Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html

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Sputnik Türkiye

antonio guterres, katar, tahran, i̇ran, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi