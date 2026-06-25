https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ak-partili-vekil-ve-oglu-trafik-kazasi-gecirdi-1-olu-1106776065.html
AK Partili vekil ve oğlu trafik kazası geçirdi: 1 ölü
AK Partili vekil ve oğlu trafik kazası geçirdi: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlu Muhammed... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:39+0300
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D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk yönetimindeki otomobil, Metin Sarıbaş'ın kullandığı araçla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Ercan Öztürk ve 18 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rize-feci-kaza-3-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1106734210.html
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AK Partili vekil ve oğlu trafik kazası geçirdi: 1 ölü
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk yönetimindeki otomobil, Metin Sarıbaş'ın kullandığı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ercan Öztürk ve 18 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.