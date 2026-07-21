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Taal Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu 2 kilometre yükseldi
Taal Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu 2 kilometre yükseldi
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Açıklamaya göre patlama sırasında kül ve buhar bakımından zengin püskürmeler kraterin yaklaşık 2 bin metre üzerine kadar yükseldi ve güneydoğu yönüne sürüklendi. Ayrıntılar ve patlama anlarının videosu haberde...
2026-07-21T13:21+0300
2026-07-21T13:21+0300
yaşam
volkan
yanardağ
patlama
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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde yerel saatle 14.29'da yaklaşık üç dakika süren bir freatomagmatik patlama meydana geldiğini duyurdu.Phivolcs verilerine göre aynı türde patlamalar 12, 16 ve 17 Temmuz'da da kaydedildi. Böylece Taal Yanardağı bu ay dördüncü kez freatomagmatik patlama üretmiş oldu.Magmanın suyla temas etmesi sonucuEnstitü, freatomagmatik patlamaların, magmanın suyla temas etmesi sonucu meydana gelen ve kül, buhar ile parçalanmış volkanik malzemenin atmosfere püskürtülmesine neden olan patlamalar olduğunu belirtti.Yanardağda hareketlilik sürüyorPhivolcs'un son 24 saatlik izleme raporuna göre yanardağ çevresinde üç volkanik deprem ve iki volkanik titreme (tremor) kaydedildi. Yanardağdan bir günde 142 ton kükürt dioksit gazı salındığı, ayrıca kısa süreli şişme gözlendiği bildirildi.Tüm bu hareketliliğe rağmen Taal Yanardağı için Alarm Seviyesi 1 yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu seviye, yanardağda düşük düzeyde huzursuzluk bulunduğunu ifade ediyor.Yetkililer, ani buhar patlamaları, volkanik depremler, hafif kül yağışı ve tehlikeli gaz salımları nedeniyle Taal Yanardağı Adası'na girişin, Taal Gölü'nde tekneyle seyir yapılmasının ve yanardağ çevresinde alçak irtifa uçuşlarının yasak olduğunu hatırlattı.
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volkan, yanardağ, patlama
volkan, yanardağ, patlama

Taal Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu 2 kilometre yükseldi

13:21 21.07.2026
Taal Yanardağı
Taal Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Filipinler'deki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde bu ay dördüncü kez patlama meydana geldi. Patlama sırasında kül ve buhar bakımından zengin püskürmeler kraterin yaklaşık 2 bin metre üzerine kadar yükseldi ve güneydoğu yönüne sürüklendi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde yerel saatle 14.29'da yaklaşık üç dakika süren bir freatomagmatik patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlama, sismik veriler, infrases ölçümleri ve kamera görüntüleriyle doğrulandı.
Phivolcs verilerine göre aynı türde patlamalar 12, 16 ve 17 Temmuz'da da kaydedildi. Böylece Taal Yanardağı bu ay dördüncü kez freatomagmatik patlama üretmiş oldu.

Magmanın suyla temas etmesi sonucu

Enstitü, freatomagmatik patlamaların, magmanın suyla temas etmesi sonucu meydana gelen ve kül, buhar ile parçalanmış volkanik malzemenin atmosfere püskürtülmesine neden olan patlamalar olduğunu belirtti.

Yanardağda hareketlilik sürüyor

Phivolcs'un son 24 saatlik izleme raporuna göre yanardağ çevresinde üç volkanik deprem ve iki volkanik titreme (tremor) kaydedildi. Yanardağdan bir günde 142 ton kükürt dioksit gazı salındığı, ayrıca kısa süreli şişme gözlendiği bildirildi.
Tüm bu hareketliliğe rağmen Taal Yanardağı için Alarm Seviyesi 1 yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu seviye, yanardağda düşük düzeyde huzursuzluk bulunduğunu ifade ediyor.
Yetkililer, ani buhar patlamaları, volkanik depremler, hafif kül yağışı ve tehlikeli gaz salımları nedeniyle Taal Yanardağı Adası'na girişin, Taal Gölü'nde tekneyle seyir yapılmasının ve yanardağ çevresinde alçak irtifa uçuşlarının yasak olduğunu hatırlattı.
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