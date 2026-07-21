https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/taal-yanardaginda-patlama-kul-bulutu-2-kilometre-yukseldi-1107426044.html

Taal Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu 2 kilometre yükseldi

Taal Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu 2 kilometre yükseldi

Sputnik Türkiye

Açıklamaya göre patlama sırasında kül ve buhar bakımından zengin püskürmeler kraterin yaklaşık 2 bin metre üzerine kadar yükseldi ve güneydoğu yönüne sürüklendi. Ayrıntılar ve patlama anlarının videosu haberde...

2026-07-21T13:21+0300

2026-07-21T13:21+0300

2026-07-21T13:21+0300

yaşam

volkan

yanardağ

patlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107425817_31:0:858:465_1920x0_80_0_0_c5ea6926440d9c99a7038c61fcb6350c.png

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nın ana kraterinde yerel saatle 14.29'da yaklaşık üç dakika süren bir freatomagmatik patlama meydana geldiğini duyurdu.Phivolcs verilerine göre aynı türde patlamalar 12, 16 ve 17 Temmuz'da da kaydedildi. Böylece Taal Yanardağı bu ay dördüncü kez freatomagmatik patlama üretmiş oldu.Magmanın suyla temas etmesi sonucuEnstitü, freatomagmatik patlamaların, magmanın suyla temas etmesi sonucu meydana gelen ve kül, buhar ile parçalanmış volkanik malzemenin atmosfere püskürtülmesine neden olan patlamalar olduğunu belirtti.Yanardağda hareketlilik sürüyorPhivolcs'un son 24 saatlik izleme raporuna göre yanardağ çevresinde üç volkanik deprem ve iki volkanik titreme (tremor) kaydedildi. Yanardağdan bir günde 142 ton kükürt dioksit gazı salındığı, ayrıca kısa süreli şişme gözlendiği bildirildi.Tüm bu hareketliliğe rağmen Taal Yanardağı için Alarm Seviyesi 1 yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu seviye, yanardağda düşük düzeyde huzursuzluk bulunduğunu ifade ediyor.Yetkililer, ani buhar patlamaları, volkanik depremler, hafif kül yağışı ve tehlikeli gaz salımları nedeniyle Taal Yanardağı Adası'na girişin, Taal Gölü'nde tekneyle seyir yapılmasının ve yanardağ çevresinde alçak irtifa uçuşlarının yasak olduğunu hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/oguzhan-ugur-ve-8-supheli-tutuklandi-1107410871.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

volkan, yanardağ, patlama