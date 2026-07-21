https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/super-ligte-uygulanacak-yeni-kurallar-aciklandi-1107432840.html
Süper Lig'te uygulanacak yeni kurallar açıklandı: Neler değişti?
Süper Lig'te uygulanacak yeni kurallar açıklandı: Neler değişti?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'te yeni sezonda oyun kurallarında önemli değişiklikler açıklandı. Buna göre, oyuncu değişikliği, taç atışları ve sakatlık prosedürleri değişti. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T15:18+0300
2026-07-21T15:18+0300
2026-07-21T15:21+0300
spor
süper lig
var
hakem
sarı kart
kural
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonuyla birlikte oyun kurallarında önemli değişiklikler hayata geçti. Buna göre, hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek10 saniye kuralı işleyecekDünya Kupası'nda kullanılan bazı uygulamaların da yer aldığı yeni düzenlemeler; VAR incelemeleri, oyuncu değişiklikleri, taç atışları ve sakatlık prosedürlerini kapsıyor. Habertürk'ün haberine göre, hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacakOyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için; Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde, taç atışını rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecekAçıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek.Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.Serinleme molası şartları belli olduSerinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin üç dakikayı geçmemesini sağlayacak.
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süper lig, var, hakem, sarı kart, kural
süper lig, var, hakem, sarı kart, kural
Süper Lig'te uygulanacak yeni kurallar açıklandı: Neler değişti?
15:18 21.07.2026 (güncellendi: 15:21 21.07.2026)
Süper Lig'te yeni sezonda oyun kurallarında önemli değişiklikler açıklandı. Buna göre, oyuncu değişikliği, taç atışları ve sakatlık prosedürleri değişti.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonuyla birlikte oyun kurallarında önemli değişiklikler hayata geçti. Buna göre, hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek
10 saniye kuralı işleyecek
Dünya Kupası'nda kullanılan bazı uygulamaların da yer aldığı yeni düzenlemeler; VAR incelemeleri, oyuncu değişiklikleri, taç atışları ve sakatlık prosedürlerini kapsıyor. Habertürk'ün haberine göre, hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.
Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)
Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak
Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için; Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde, taç atışını rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.
Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek
Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek.
Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.
Serinleme molası şartları belli oldu
Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin üç dakikayı geçmemesini sağlayacak.