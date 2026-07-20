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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 5 basamak geriledi
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 5 basamak geriledi
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek bin 582 puanla 27. sırada yer buldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) temmuz ayı dünya sıralaması açıklandı.A Milli Futbol Takımı, bin 582 puanla önceki sıralamaya göre 5 basamak gerileyerek 27. sırada yer aldı.Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa bin 948 puanla 3'üncü, Belçika bin 778 puanla 8'inci, İtalya ise bin 704 puanla 15'inci sırada kendine yer buldu.Sıralamanın zirvesinde ise İspanya yer aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazanarak önemli bir başarıya imza atan İspanya, bin 995 puanla dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi.Dünya Kupası finalisti Arjantin bin 970 puanla ikinci sırada bulunurken, Fransa bin 948 puanla üçüncü, İngiltere bin 922 puanla dördüncü ve Brezilya bin 804 puanla beşinci oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
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fifa, a milli futbol takımı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
fifa, a milli futbol takımı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 5 basamak geriledi

17:20 20.07.2026
© Erçin ErtürkAvustralya-Türkiye maçı
Avustralya-Türkiye maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Erçin Ertürk
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A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek bin 582 puanla 27. sırada yer buldu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) temmuz ayı dünya sıralaması açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, bin 582 puanla önceki sıralamaya göre 5 basamak gerileyerek 27. sırada yer aldı.
Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa bin 948 puanla 3'üncü, Belçika bin 778 puanla 8'inci, İtalya ise bin 704 puanla 15'inci sırada kendine yer buldu.
Sıralamanın zirvesinde ise İspanya yer aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da kazanarak önemli bir başarıya imza atan İspanya, bin 995 puanla dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi.
Dünya Kupası finalisti Arjantin bin 970 puanla ikinci sırada bulunurken, Fransa bin 948 puanla üçüncü, İngiltere bin 922 puanla dördüncü ve Brezilya bin 804 puanla beşinci oldu.
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
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