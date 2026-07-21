https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/sputnik-analizi-hurmuz-cikmazi---washingtonun-onunde-iki-secenek-var-ateskes-mi-topyekun-saldiri-mi-1107437136.html

Sputnik analizi: Hürmüz çıkmazı - Washington’un önünde iki seçenek var; ateşkes mi, topyekun saldırı mı?

Sputnik analizi: Hürmüz çıkmazı - Washington’un önünde iki seçenek var; ateşkes mi, topyekun saldırı mı?

Sputnik Türkiye

Sputnik’in analizine göre ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki krizi ya Katar, Mısır, Pakistan ve Umman arabuluculuğunda önerilen 10 günlük ateşkesle yönetecek ya... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T17:44+0300

2026-07-21T17:44+0300

2026-07-21T17:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

washington

tahran

katar

pakistan

uluslararası denizcilik örgütü

i̇srail

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Sputnik'in yeni analizinde, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki krizin seyrini belirleyecek sert bir ikilemle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Ajansa konuşan kaynaklara göre, Washington ve Tel Aviv’deki karar vericiler mevcut çıkmazdan çıkış için yalnızca iki gerçekçi senaryo görüyor ve stratejiyi yeniden gözden geçirmek için tanınan süre fiilen dolmuş durumda.İlk senaryo, Katar, Mısır, Pakistan ve Umman'ın arabuluculuğunda geliştirilen diplomatik yol haritasından oluşuyor. Buna göre taraflar 10 günlük bir ateşkese gidecek ve bu süre zarfında deniz trafiği karşılıklı olarak açılacak. İran güney hatlarına yönelik saldırılarını durdururken, ABD kuzey rotalarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. Eş zamanlı olarak da boğazın kalıcı statüsüne ilişkin müzakereler başlayacak.Analizde, söz konusu planın en çarpıcı ve riskli unsurunun ekonomik mekanizmada gizli olduğu vurgulanıyor. Tahran’a, Malakka Boğazı örneğine benzer şekilde, Hürmüz’den geçen gemilerden “makul bir geçiş ücreti” alma hakkının fiilen tanınması öneriliyor. Gelirlerin, Uluslararası Denizcilik Örgütü gözetiminde oluşturulacak ortak bir fonda toplanması öngörülüyor. Bu formül, İran’ın stratejik suyolundan geçiş için resmen harç alma hakkının uluslararası düzeyde kabulü anlamına geliyor. Washington haftalardır tam da bu iddiayı bastırmak için hava saldırıları düzenliyordu. Analize göre arabulucular şimdi, bombardımanların engelleyemediği bu fiili durumu hukuki zemine oturtmayı teklif ediyor.İkinci senaryo ise tamamen askeri seçeneklere dayanıyor. Çok sayıda savaş uçağı ve tankerin bölgeye kaydırıldığı, İsrail ordusunun “birkaç gün içinde” başlatılabilecek koordineli bir hava harekatı için tam teyakkuzda olduğu belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın “her türlü hamlesine kapsamlı bir yanıt” sözü verdi. Ancak süreç, Ürdün’de cumartesi günü iki ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından bir süreliğine kesintiye uğradı. Gelişme sonrası Washington kısa bir fren yaparken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi Donald Trump’ın “misilleme döngüsünü henüz tamamlamadığını” belirterek yeni adımların masada olduğuna işaret etti.Tahran yönetimi arabulucuların önerilerini aldığını teyit etse de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Amerikan saldırganlığının kaynağını ezme" niyetinde olduklarını sert bir dille vurguladı. Buna rağmen iki taraf da sahadaki saldırıları yoğunlaştırarak masada daha avantajlı bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. On gece süren bombardımanların İran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü kıramadığı ve şimdi her iki senaryonun da Beyaz Saray’ın önünde olduğu ifade ediliyor.Analiz, ABD Başkanı’nın önündeki tercihin özünde şu soruda düğümlendiği değerlendirmesiyle son buluyor: Hürmüz Boğazı'nda İran varlığının kaçınılmazlığı uluslararası bir anlaşmayla kabullenilecek mi, yoksa bu durumu güç kullanarak değiştirmeye çalışırken bölgeyi sonucunun kestirilmesi güç bir topyekun savaşa sürükleme riski göze mi alınacak? Washington’un bir yandan Tahran’dan “Amerikan tabutlarının bedelini” ödemesini talep ettiği, diğer yandan ise bu bedelin bölgesel dengeleri nasıl değiştireceğini hesaplamaya çalıştığı vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sputnik-analizi-abd-savasi-genisletmek-istiyor-peki-hangi-silahla-1107395293.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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tahran

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, washington, tahran, katar, pakistan, uluslararası denizcilik örgütü , i̇srail, benyamin netanyahu, pentagon, donald trump