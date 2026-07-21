https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1107428085.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapılarının vurulduğu, Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin kontrol... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T13:43+0300
2026-07-21T13:43+0300
2026-07-21T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
harkov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna mühimmat ve teçhizat sevkiyatı için kullanılan liman altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen operasyon sonucında, Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları için kullanılan boşaltma ve depolama tesisleri başarıyla vuruldu.Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları tarafından Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli İHA montaj ve depolama alanları, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, 144 ayrı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Kararlı operasyonlar sonucu Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimi kontrol altına alındı.Özel askeri harekat bölgesindeki çatışmalarda düşman 1490’da fazla asker, tanklar dahil 17 zırhlı savaş aracı, 1 hava savunma füze sistemi ve 1 ‘Grad’ çoklu roketatar kaybetti.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde düşmanın hava unsurlarına ağır bir darbe indirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zaharova-avrupadaki-teror-saldirilarina-derinden-uzulenler-neden-starobelsk-icin-ayni-duyarliligi-1107426566.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı
13:43 21.07.2026 (güncellendi: 13:46 21.07.2026)
Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapılarının vurulduğu, Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ve devasa miktarda düşman İHA'sının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna mühimmat ve teçhizat sevkiyatı için kullanılan liman altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen operasyon sonucında, Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları için kullanılan boşaltma ve depolama tesisleri başarıyla vuruldu.
Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları tarafından Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli İHA montaj ve depolama alanları, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, 144 ayrı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Kararlı operasyonlar sonucu Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimi kontrol altına alındı.
Özel askeri harekat bölgesindeki çatışmalarda düşman 1490’da fazla asker, tanklar dahil 17 zırhlı savaş aracı, 1 hava savunma füze sistemi ve 1 ‘Grad’ çoklu roketatar kaybetti.
Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde düşmanın hava unsurlarına ağır bir darbe indirdi:
11 adet
güdümlü uçak bombası,
ABD yapımı 8 adet
HIMARS füzesi,
7 adet
Flamingo uzun menzilli seyir füzesi,