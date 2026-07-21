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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1107428085.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapılarının vurulduğu, Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin kontrol... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-21T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
harkov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna mühimmat ve teçhizat sevkiyatı için kullanılan liman altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen operasyon sonucında, Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları için kullanılan boşaltma ve depolama tesisleri başarıyla vuruldu.Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları tarafından Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli İHA montaj ve depolama alanları, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, 144 ayrı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Kararlı operasyonlar sonucu Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimi kontrol altına alındı.Özel askeri harekat bölgesindeki çatışmalarda düşman 1490’da fazla asker, tanklar dahil 17 zırhlı savaş aracı, 1 hava savunma füze sistemi ve 1 ‘Grad’ çoklu roketatar kaybetti.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde düşmanın hava unsurlarına ağır bir darbe indirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zaharova-avrupadaki-teror-saldirilarina-derinden-uzulenler-neden-starobelsk-icin-ayni-duyarliligi-1107426566.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı

13:43 21.07.2026 (güncellendi: 13:46 21.07.2026)
© Sputnik / Viktor AntonyukHarkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapılarının vurulduğu, Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ve devasa miktarda düşman İHA'sının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna mühimmat ve teçhizat sevkiyatı için kullanılan liman altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen operasyon sonucında, Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları için kullanılan boşaltma ve depolama tesisleri başarıyla vuruldu.
Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları tarafından Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli İHA montaj ve depolama alanları, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, 144 ayrı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Kararlı operasyonlar sonucu Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimi kontrol altına alındı.
Özel askeri harekat bölgesindeki çatışmalarda düşman 1490’da fazla asker, tanklar dahil 17 zırhlı savaş aracı, 1 hava savunma füze sistemi ve 1 ‘Grad’ çoklu roketatar kaybetti.
Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde düşmanın hava unsurlarına ağır bir darbe indirdi:
11 adet güdümlü uçak bombası,
ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi,
7 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesi,
655 adet uçak tipi İHA.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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