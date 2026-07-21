https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-bir-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1107428085.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da bir yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna lojistik sağlayan liman tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapılarının vurulduğu, Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim biriminin kontrol... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:43+0300

2026-07-21T13:43+0300

2026-07-21T13:46+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

himars

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat alanındaki son gelişmelere ilişkin günlük resmi bültenini yayımladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna mühimmat ve teçhizat sevkiyatı için kullanılan liman altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen operasyon sonucında, Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusunun lojistik ihtiyaçları için kullanılan boşaltma ve depolama tesisleri başarıyla vuruldu.Ayrıca operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları tarafından Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli İHA montaj ve depolama alanları, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, 144 ayrı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Kararlı operasyonlar sonucu Harkov bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimi kontrol altına alındı.Özel askeri harekat bölgesindeki çatışmalarda düşman 1490’da fazla asker, tanklar dahil 17 zırhlı savaş aracı, 1 hava savunma füze sistemi ve 1 ‘Grad’ çoklu roketatar kaybetti.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde düşmanın hava unsurlarına ağır bir darbe indirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/zaharova-avrupadaki-teror-saldirilarina-derinden-uzulenler-neden-starobelsk-icin-ayni-duyarliligi-1107426566.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars, özel askeri harekat