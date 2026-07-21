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Rus Senatör Cabarov: Batı’nın Rusya seçimlerine müdahale girişimleri bertaraf edilecek
Rus Senatör Cabarov: Batı’nın Rusya seçimlerine müdahale girişimleri bertaraf edilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Vladimir Cabarov, Batılı ülkelerin 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak Devlet Duması... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Komisyon toplantısında konuşan Cabarov, Batı'nın yaklaşan parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerine yönelik müdahale hazırlıklarına dikkat çekti. Batı'nın yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Senatör, "Son iki yılda Rusya karşıtları, Moldova ve Ermenistan dahil olmak üzere bir dizi ülkedeki seçimlerde yeni müdahale metotlarını aktif biçimde test ettiler" dedi.Komisyon olarak dış müdahale araçlarını sürekli izleyip analiz ettiklerini vurgulayan Cabarov, "Yabancıların bu girişimlerde kullandığı teknolojileri biliyor ve anlıyoruz. Bu tür tüm hamleler anında engellenecek ve geri püskürtülecektir" ifadelerini kullandı.‘Yabancı ajanlara ve radikallere bel bağlıyorlar’Batı'nın yıkıcı planlarında geleneksel olarak 'yabancı ajanlar, radikaller ve hainlere' bel bağladığını ifade eden Cabarov, sözlerini şöyle sürdürdü:Cabarov, Batı'nın ve ona hizmet eden grupların tüm yıkıcı çabaları karşısında, Rusya vatandaşlarının bağımsız irade beyanı hakkının ortak bir çabayla korunması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/hirvatistan-cumhurbaskani-milanovic-abdeki-siyasetciler-rusya-ile-catisma-cikarip-kacacak-1107410495.html
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vladimir cabarov, rusya federasyon konseyi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, batı, avrupa parlamentosu (ap), avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), rusya, moldova
vladimir cabarov, rusya federasyon konseyi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, batı, avrupa parlamentosu (ap), avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), rusya, moldova

Rus Senatör Cabarov: Batı’nın Rusya seçimlerine müdahale girişimleri bertaraf edilecek

20:15 21.07.2026
© Sputnik / Владимир ТрефиловRusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rusya Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Vladimir Cabarov, Batılı ülkelerin 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak Devlet Duması seçimlerine müdahale etmek için geniş çaplı bir kampanya yürüttüğünü ve bu girişimlerin kesinlikle engelleneceğini söyledi.
Komisyon toplantısında konuşan Cabarov, Batı'nın yaklaşan parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerine yönelik müdahale hazırlıklarına dikkat çekti.
Batı'nın yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Senatör, "Son iki yılda Rusya karşıtları, Moldova ve Ermenistan dahil olmak üzere bir dizi ülkedeki seçimlerde yeni müdahale metotlarını aktif biçimde test ettiler" dedi.
Komisyon olarak dış müdahale araçlarını sürekli izleyip analiz ettiklerini vurgulayan Cabarov, "Yabancıların bu girişimlerde kullandığı teknolojileri biliyor ve anlıyoruz. Bu tür tüm hamleler anında engellenecek ve geri püskürtülecektir" ifadelerini kullandı.

‘Yabancı ajanlara ve radikallere bel bağlıyorlar’

Batı'nın yıkıcı planlarında geleneksel olarak 'yabancı ajanlar, radikaller ve hainlere' bel bağladığını ifade eden Cabarov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve diğer platformlarda yabancı ajanlar ve radikaller, yaklaşan Duma seçimlerine müdahale projelerini açıkça sunuyor. Çeşitli seçim provokasyonlarının hazırlığı; Batı'nın doğrudan mali, örgütsel, bilgi ve ideolojik desteğiyle yürütülüyor.
Cabarov, Batı'nın ve ona hizmet eden grupların tüm yıkıcı çabaları karşısında, Rusya vatandaşlarının bağımsız irade beyanı hakkının ortak bir çabayla korunması gerektiğinin altını çizdi.
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