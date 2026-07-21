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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rakamlarla-2026-dunya-kupasinin-rekorlari-1107437427.html
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Sputnik Türkiye
19 Temmuz'da FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası, İspanya Milli Takımı'nın zaferi ile sona erdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T21:21+0300
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Ancak bu turnuva, yalnızca İspanya'nın kupayı kaldırdığı bir şampiyona olarak değil, aynı zamanda futbol tarihine altın harflerle yazılan rekorlarla da hatırlanacak. Bu rekorlardan biri ise 2026 Dünya Kupası'nın, tarihin en fazla gol atılan turnuvası olarak kayıtlara geçmesi. Ayrıca seyirci sayısı açısından da rekora imza atıldı. Turnuvaya damga vuran tüm rekorlar ve istatistikler, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Sputnik Türkiye
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
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vi̇deo, i̇nfografi̇k, fifa, i̇spanya milli takımı, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, видео
vi̇deo, i̇nfografi̇k, fifa, i̇spanya milli takımı, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, видео

Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları

21:21 21.07.2026
© Sputnik
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19 Temmuz'da FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası, İspanya Milli Takımı'nın zaferi ile sona erdi.
Ancak bu turnuva, yalnızca İspanya'nın kupayı kaldırdığı bir şampiyona olarak değil, aynı zamanda futbol tarihine altın harflerle yazılan rekorlarla da hatırlanacak. Bu rekorlardan biri ise 2026 Dünya Kupası'nın, tarihin en fazla gol atılan turnuvası olarak kayıtlara geçmesi. Ayrıca seyirci sayısı açısından da rekora imza atıldı.
Turnuvaya damga vuran tüm rekorlar ve istatistikler, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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