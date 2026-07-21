https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rakamlarla-2026-dunya-kupasinin-rekorlari-1107437427.html

Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları

Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları

Sputnik Türkiye

19 Temmuz'da FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası, İspanya Milli Takımı'nın zaferi ile sona erdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

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Ancak bu turnuva, yalnızca İspanya'nın kupayı kaldırdığı bir şampiyona olarak değil, aynı zamanda futbol tarihine altın harflerle yazılan rekorlarla da hatırlanacak. Bu rekorlardan biri ise 2026 Dünya Kupası'nın, tarihin en fazla gol atılan turnuvası olarak kayıtlara geçmesi. Ayrıca seyirci sayısı açısından da rekora imza atıldı. Turnuvaya damga vuran tüm rekorlar ve istatistikler, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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2026

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, i̇nfografi̇k, fifa, i̇spanya milli takımı, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, видео