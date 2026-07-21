https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rakamlarla-2026-dunya-kupasinin-rekorlari-1107437427.html
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Sputnik Türkiye
19 Temmuz'da FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası, İspanya Milli Takımı'nın zaferi ile sona erdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T21:21+0300
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2026-07-21T21:21+0300
multi̇medya
vi̇deo
i̇nfografi̇k
fifa
i̇spanya milli takımı
halk partisi (i̇spanya) (pp)
dünya kupası
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Ancak bu turnuva, yalnızca İspanya'nın kupayı kaldırdığı bir şampiyona olarak değil, aynı zamanda futbol tarihine altın harflerle yazılan rekorlarla da hatırlanacak. Bu rekorlardan biri ise 2026 Dünya Kupası'nın, tarihin en fazla gol atılan turnuvası olarak kayıtlara geçmesi. Ayrıca seyirci sayısı açısından da rekora imza atıldı. Turnuvaya damga vuran tüm rekorlar ve istatistikler, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
Sputnik Türkiye
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
2026-07-21T21:21+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, i̇nfografi̇k, fifa, i̇spanya milli takımı, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, видео
vi̇deo, i̇nfografi̇k, fifa, i̇spanya milli takımı, halk partisi (i̇spanya) (pp), dünya kupası, видео
Rakamlarla 2026 Dünya Kupası'nın rekorları
19 Temmuz'da FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası, İspanya Milli Takımı'nın zaferi ile sona erdi.
Ancak bu turnuva, yalnızca İspanya'nın kupayı kaldırdığı bir şampiyona olarak değil, aynı zamanda futbol tarihine altın harflerle yazılan rekorlarla da hatırlanacak. Bu rekorlardan biri ise 2026 Dünya Kupası'nın, tarihin en fazla gol atılan turnuvası olarak kayıtlara geçmesi. Ayrıca seyirci sayısı açısından da rekora imza atıldı.
Turnuvaya damga vuran tüm rekorlar ve istatistikler, Sputnik'in videolu infografiğinde.