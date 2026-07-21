https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rahmaninovun-turkiye-yolculugunda-yeni-bir-sayfa-1107435626.html

Rahmaninov'un Türkiye yolculuğunda yeni bir sayfa

Rahmaninov'un Türkiye yolculuğunda yeni bir sayfa

Sputnik Türkiye

Dünya klasik müziğinin en büyük isimlerinden biri kabul edilen Rus besteci, piyanist ve orkestra şefi Sergey Rahmaninov'un mirasını yaşatan Rus kurumları ile... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T16:23+0300

2026-07-21T16:23+0300

2026-07-21T16:23+0300

yaşam

sergey rahmaninov

rusya

sputnik

ankara

türkiye

rus müziği

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Bölgelerarası Kamu Kuruluşu "Rahmaninov Derneği", S.V. Rahmaninov Moskova Müzesi ve Ankara merkezli bağımsız kültür platformu TEREM, Rahmaninov'un yaratıcı mirasının Türkiye'de tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir iş birliği mutabakatı imzaladı.Mutabakat, Rusya ile Türkiye arasında kültür ve müzik alanındaki ortak projelerin geliştirilmesi için yeni imkânlar sunuyor. Taraflar konserler, konferanslar, sergiler ve yaratıcı buluşmalar düzenlemeyi, Rahmaninov'un yaşamı ve eserleriyle ilgili materyalleri Türkçeye çevirmeyi ve yayımlamayı planlıyor. İş birliğinin öncelikli alanlarından biri ise Türkiye'deki konservatuvarlar, üniversiteler ve müzik okullarıyla kurulacak ortak çalışmalar olacak.Bu iş birliği ise sıfırdan başlamıyor. TEREM kültür platformunun bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Rus Müziği Müzesi'nde Sergey Rahmaninov'a adanmış küçük ama kalıcı bir sergi hâlihazırda ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede bugüne kadar Türk piyanistlerin Rahmaninov eserlerini seslendirdiği konserler düzenlendi, ziyaretçiler ayrıca bestecinin yaşamını anlatan filmi Türkçe dublajlı olarak izleme fırsatı buldu. Bunun yanı sıra müzede, Sergey Rahmaninov hakkında yayımlanmış kitaplar ile eserlerinin nota baskılarından oluşan herkese açık bir kütüphane oluşturuluyor. Her ne kadar mütevazı ölçekte olsa da, bu koleksiyon bugün itibarıyla Türkiye'de Rahmaninov'a adanmış tek uzmanlaşmış koleksiyon olma özelliğini taşıyor.Sputnik'e açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Bahar Yücelen, "Türkiye’de de Rahmaninov’un eserleri konservatuvar eğitiminde önemli bir yere sahiptir; genç müzisyenlerin sanatsal ve teknik gelişiminde temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Rahmaninov’un mirası, Rus ve Türk müzik kültürleri arasındaki sanatsal diyaloğu güçlendiren evrensel bir değer taşımaktadır" dedi.Prof. Dr. Yücelen'e göre Rahmaninov, yalnızca Rus müzik kültürünün değil, dünya klasik müzik tarihinin de en büyük besteci ve piyanistlerinden biridir. Yücelen, "Eserleri, teknik mükemmeliyet ile derin duygusal anlatımı eşsiz bir şekilde bir araya getirerek kuşaklar boyunca müzisyenlere ilham vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Sputnik'e demeç veren Rahmaninov Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamara Parşina da, "Rahmaninov Derneği ve Moskova'daki müzemiz uzun yıllardır büyük bestecinin adını yaşatmak ve eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyor. Bugün onun müziğinin Türkiye'de yeni dinleyiciler ve yeni dostlar kazanacak olması bizim için ayrı bir mutluluk. Dileğimiz, mümkün olduğunca çok sayıda Türk müzisyen, öğrenci ve klasik müzikseverin Rahmaninov'u tanıması ve onu bizim sevdiğimiz kadar sevmesidir" dedi.Ankara Rus Müziği Müzesi'nin ve TEREM kültür platformunun kurucusu Aliona Palazhchenko ise kültürel bağların yalnızca devletler ve büyük kurumlar arasında kurulmadığını vurguladı.Palazhchenko, "En güzel ve en güçlü projeler çoğu zaman müziğe duydukları ortak sevgi ve faydalı bir şey yapma arzusu etrafında bir araya gelen birkaç insanla başlar. TEREM de tam olarak böyle doğdu. Bu nedenle bugün Rahmaninov Derneği ile S.V. Rahmaninov Moskova Müzesi'nin bu çalışmalara katılması benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bugün imzaladığımız mutabakatın, Türk kamuoyunun büyük Rus bestecisi Sergey Rahmaninov'un mirasını daha yakından tanımasına katkı sağlayacak yeni ortak projelere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/e-devletin-en-cok-kullanilan-uygulamalari-sgk-hizmetleri-oldu-1107427721.html

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