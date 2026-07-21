https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/e-devletin-en-cok-kullanilan-uygulamalari-sgk-hizmetleri-oldu-1107427721.html

e-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu

e-Devlet'in en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) e-Devlet'teki hizmetlerinin yılın ilk 6 ayında 758 milyon 197 bin 688 kez... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

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Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dijitalleşme sayesinde kapasitelerini güçlendirerek, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmetler sunduklarını belirtti.Bakan Işıkhan, "e-Devlet Kapısı'nın en çok kullanılan uygulamaları SGK hizmetleri oldu. 288 milyondan fazla tıklanma ile en fazla erişim sağlanan uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 758 milyon 197 bin 688 tıklanma ile vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz hizmet sağladık." ifadelerini kullandı.e-Devlet Kapısı'nda sunulan tüm kurum hizmetleri arasında SGK hizmetlerinin kullanım oranının yüzde 9,8 olduğunu bildiren Işıkhan, bu yılın ilk 6 ayında e-Devlet'teki en çok kullanılan hizmetler ve tıklanma sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:"SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi - 288 milyon 340 bin 199Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? - 108 milyon 942 bin 2024A Emekli Aylık Bilgisi - 33 milyon 913 bin 3124A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri - 27 milyon 574 bin 316Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama - 19 milyon 927 bin 205"

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