https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/pezeskiyan-iran-lideri-mevcut-durumun-son-bulmasi-gerektigini-vurguladi-1107434847.html

Pezeşkiyan: İran lideri mevcut durumun son bulması gerektiğini vurguladı

Pezeşkiyan: İran lideri mevcut durumun son bulması gerektiğini vurguladı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ülke içinde yapılan eleştirileri hedef aldı. Pezeşkiyan, uzmanlık dışı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T15:55+0300

2026-07-21T15:55+0300

2026-07-21T15:55+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

tahran

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ülke içinde yapılan eleştirilere tepki göstererek, diplomatik sürece dair uzmanlık dışı değerlendirmelerin elde edilen kazanımları gölgelediğini söyledi.Tahran'da düzenlenen bir programda konuşan Pezeşkiyan, müzakere süreci hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan yorumların toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini ifade etti."Müzakereler konusunda uzmanlık dışı açıklamalar ve doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor" diyen Pezeşkiyan, ölçüsüz eleştirilerle yürütülen diplomatik çabaların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.'İran lideri mevcut durumun son bulması gerektiğini vurguladı'Pezeşkiyan, konuşmasında İran devlet televizyonuna da eleştiriler yöneltti. Devlet televizyonunun, ülke liderinin müzakerelerle ilgili açıklamalarını eksik aktardığını savunan Pezeşkiyan, kamuoyuna yalnızca müzakereler dışındaki bölümlerin yansıtıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı, İran lideriyle yaptığı özel görüşmede, mevcut "ne savaş ne barış" durumunun sona ermesi gerektiğinin dile getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:'Düşman diyaloğa yönelmek zorunda kaldı'Pezeşkiyan, ülkeye yönelik dış baskılara da değinerek, "düşmanın" İran'da toplumsal birliği zayıflatmak ve iç baskıyı artırmak amacıyla kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü öne sürdü. Üreticiler ve sanayicilerin katkıları sayesinde bu hedeflerin gerçekleşmediğini savunan İran Cumhurbaşkanı, karşı tarafın savaş yerine diyalog yolunu tercih etmek zorunda kaldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/amerikan-basini-iran-savasina-milyarlarca-dolar-harcayan-pentagon-nakit-sikintisi-cekiyor-1107432600.html

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