https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/pakistan-ve-katardan-abd-ile-irana-ateskes-gorusmelerine-donus-cagrisi-1107423691.html

Pakistan ve Katar'dan ABD ile İran'a ateşkes görüşmelerine dönüş çağrısı

Pakistan ve Katar'dan ABD ile İran'a ateşkes görüşmelerine dönüş çağrısı

Sputnik Türkiye

Pakistanlı hükümet kaynaklarına göre Pakistan ve Katar, ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi amacıyla ortak bir öneri hazırladı. Planda iki haftalık... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:08+0300

2026-07-21T12:08+0300

2026-07-21T12:12+0300

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Pakistanlı hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ortak bir öneri hazırlayarak taraflara ilettiğini açıkladı.AA'ya konuşan kaynaklar, önerinin bölgesel ortaklarla yapılan temasların ardından hazırlandığını ve hem Washington'a hem de Tahran'a sunulduğunu belirtti.Kaynaklara göre ortak öneride taraflara 9 Temmuz öncesindeki duruma dönmeleri çağrısı yapılırken, bunun savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için ilk adım olacağı ifade edildi.İki haftalık ateşkes ve Hürmüz Boğazı önerisiÖneri kapsamında taraflar arasında iki haftalık ateşkes ilan edilmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden gemi trafiğine açması, ABD'nin ise İran'a yönelik deniz ablukasını ve petrol satışına ilişkin yaptırımları kaldırması yer alıyor.Kaynaklar, Washington ve Tahran'ın öneriyi kabul etmesi halinde tarafların doğrudan görüşmelere yeniden başlamasının öngörüldüğünü aktardı.Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki ateşkesin uygulanmasının da müzakere gündeminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.Pakistanlı kaynaklar, arabulucuların hem ABD hem de İran'dan olumlu yanıt alınacağı ve diplomatik temasların "çok yakın zamanda" yeniden başlayacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etti.ABD medyası: Trump yönetimi öneriyi inceliyorÖte yandan Axios'a konuşan iki kaynak da Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ile İran'a 10 günlük ateşkes önerisi sunduğunu ileri sürdü.ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre Donald Trump yönetimi söz konusu öneriyi değerlendirirken, Washington yönetimi İsrail'i de "diplomatik pencereyi kapatabilecek adımlardan kaçınması" konusunda uyardı.İsrailli bir yetkili ise ordunun yüksek alarm seviyesinde bulunduğunu ve çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılma ihtimaline karşı hazırlık yaptığını öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-devrim-muhafizlari-her-saldiriya-unutulmayacak-sekilde-karsilik-verilecek-1107421608.html

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