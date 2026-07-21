Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelin-yeni-partisi-yolda-bu-hafta-son-grup-toplantisi-mi-yapilacak-1107414760.html
Özgür Özel'in yeni partisi yolda: Bu hafta son grup toplantısı mı yapılacak?
Özgür Özel'in yeni partisi yolda: Bu hafta son grup toplantısı mı yapılacak?
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum, başvurudan sonuç alamazsa, yeni parti... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T09:32+0300
2026-07-21T09:32+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
chp genel merkezi
yeni
yeni parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106372681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db316580da3de1267aa6d6f88d02d221.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani eylül ayında incelemesi bekleniyor.Özgür Özel yeni partiyi ne zaman kuracak?NTV'nin haberine göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.Son grup toplantısı mı?Özgür Özel'in, Meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.Yeni parti masaya yatırılacakÖzgür Özel bu hafta, grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Özel'in İlk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.Özel daha sonra, yine genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106372681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e29439affe81a365de60b7eeb83a1d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, chp genel merkezi, yeni, yeni parti
özgür özel, chp, chp genel merkezi, yeni, yeni parti

Özgür Özel'in yeni partisi yolda: Bu hafta son grup toplantısı mı yapılacak?

09:32 21.07.2026
© Ahmet Serdar EserÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
Abone ol
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum, başvurudan sonuç alamazsa, yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına da geliyor. Öte yandan, Özel'in bugün son grup toplantısına katılacağı da belirtiliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani eylül ayında incelemesi bekleniyor.

Özgür Özel yeni partiyi ne zaman kuracak?

NTV'nin haberine göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.

Son grup toplantısı mı?

Özgür Özel'in, Meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.

Yeni parti masaya yatırılacak

Özgür Özel bu hafta, grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Özel'in İlk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.
Özel daha sonra, yine genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
POLİTİKA
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
00:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала