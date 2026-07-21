https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelin-yeni-partisi-yolda-bu-hafta-son-grup-toplantisi-mi-yapilacak-1107414760.html

Özgür Özel'in yeni partisi yolda: Bu hafta son grup toplantısı mı yapılacak?

Özgür Özel'in yeni partisi yolda: Bu hafta son grup toplantısı mı yapılacak?

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum, başvurudan sonuç alamazsa, yeni parti... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T09:32+0300

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chp genel merkezi

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yeni parti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani eylül ayında incelemesi bekleniyor.Özgür Özel yeni partiyi ne zaman kuracak?NTV'nin haberine göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek.Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.Son grup toplantısı mı?Özgür Özel'in, Meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.Yeni parti masaya yatırılacakÖzgür Özel bu hafta, grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Özel'in İlk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.Özel daha sonra, yine genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html

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