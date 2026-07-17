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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ozgur-ozel-dahil-9-milletvekili-hakkinda-dokunulmazlik-tezkeresi-tbmmye-sunuldu-1107344981.html
Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosyanın da bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren toplam 9 tezkere, değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html
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özgür özel, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, türkiye, tezkere
özgür özel, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, türkiye, tezkere

Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu

17:38 17.07.2026 (güncellendi: 17:59 17.07.2026)
© AA / Zehra OnganCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / Zehra Ongan
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7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosyanın da bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren toplam 9 tezkere, değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
POLİTİKA
TBMM'de dokunulmazlık süreci başladı: Özgür Özel dahil 12 vekilin dosyası Meclis'e sunuldu
18 Haziran , 18:54
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