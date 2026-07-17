https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ozgur-ozel-dahil-9-milletvekili-hakkinda-dokunulmazlik-tezkeresi-tbmmye-sunuldu-1107344981.html
Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:38+0300
2026-07-17T17:38+0300
2026-07-17T17:59+0300
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tbmm
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosyanın da bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren toplam 9 tezkere, değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html
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özgür özel, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, türkiye, tezkere
Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
17:38 17.07.2026 (güncellendi: 17:59 17.07.2026)
7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosyanın da bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren toplam 9 tezkere, değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.