https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ozgur-ozel-cephesinden-cagri-heyeti-basvurusu-1107244327.html
Özgür Özel cephesinden çağrı heyeti başvurusu
Özgür Özel cephesinden çağrı heyeti başvurusu
Sputnik Türkiye
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvurdu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T15:34+0300
2026-07-14T15:34+0300
2026-07-14T15:34+0300
poli̇ti̇ka
zeynel emre
özgür özel
ankara
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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) “mutlak butlan” sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu.Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirmişti. Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." demişti.Ne olmuştu?Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.Mahkeme kararı sonrası CHP Grup Başkanlığı'na getirilen Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle yaptığı toplantıda olağanüstü kurultayın yargı yoluyla zorlanması yolunu tercih etti.Sulh hukuk mahkemesine yapılan başvuru sonrası iki senaryo söz konusu olacak.Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/chp-yuksek-disiplin-kurulu-8-tedbir-kararina-itirazi-reddetti-1107039984.html
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zeynel emre, özgür özel, ankara
zeynel emre, özgür özel, ankara
Özgür Özel cephesinden çağrı heyeti başvurusu
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) “mutlak butlan” sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu.
Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirmişti. Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." demişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.
Mahkeme kararı sonrası CHP Grup Başkanlığı'na getirilen Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle yaptığı toplantıda olağanüstü kurultayın yargı yoluyla zorlanması yolunu tercih etti.
Sulh hukuk mahkemesine yapılan başvuru sonrası iki senaryo söz konusu olacak.
Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.