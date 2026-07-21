https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozel-ucagiyla-koyune-uctu-is-insanini-hemsehrileri-karsiladi-1107443116.html
Özel uçağıyla köyüne uçtu: İş insanını hemşehrileri karşıladı
Özel uçağıyla köyüne uçtu: İş insanını hemşehrileri karşıladı
Sputnik Türkiye
İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara’dan Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne uçtu. Yaklaşık 2 saat 45 dakikalık uçuşun ardından köye... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T21:45+0300
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İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara’dan memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine uçtu.Eşiyle birlikte Polatlı’dan havalanan Ünsal, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren uçuşun ardından Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne iniş yaptı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak gerçekleştirilen uçuş öncesinde, iniş yapılacak alan kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından hazırlandı. Yapılan çalışmaların ardından Ünsal’ın uçağı köye sorunsuz şekilde iniş yaptı.Ünsal ailesini köy sakinleri ve muhtarlar karşılarken, köylüler özel uçakla fotoğraf çektirdi. Memleketine uçakla gelmenin kendisi için de heyecan verici olduğunu belirten Ünsal, köyünün üzerinden uçarken farklı duygular yaşadığını söyledi.Bölgenin havadan görülmesinin kendisini duygulandırdığını ifade eden Ünsal, ilerleyen dönemde bölgede zaman zaman uçuşlar gerçekleştirmeyi ve bu uçuşlarla Gümüşhane’nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sarkici-emrah-dunya-turnesi-icin-ozel-ucak-istedi-1089226494.html
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türkiye, gümüşhane, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri
türkiye, gümüşhane, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, uçak, özel uçak, uçak seferi, uçak seferleri
Özel uçağıyla köyüne uçtu: İş insanını hemşehrileri karşıladı
İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara’dan Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne uçtu. Yaklaşık 2 saat 45 dakikalık uçuşun ardından köye inen Ünsal’ı, köylüler ve muhtarlar karşıladı.
İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara’dan memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine uçtu.
Eşiyle birlikte Polatlı’dan havalanan Ünsal, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren uçuşun ardından Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne iniş yaptı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak gerçekleştirilen uçuş öncesinde, iniş yapılacak alan kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından hazırlandı. Yapılan çalışmaların ardından Ünsal’ın uçağı köye sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Ünsal ailesini köy sakinleri ve muhtarlar karşılarken, köylüler özel uçakla fotoğraf çektirdi. Memleketine uçakla gelmenin kendisi için de heyecan verici olduğunu belirten Ünsal, köyünün üzerinden uçarken farklı duygular yaşadığını söyledi.
Bölgenin havadan görülmesinin kendisini duygulandırdığını ifade eden Ünsal, ilerleyen dönemde bölgede zaman zaman uçuşlar gerçekleştirmeyi ve bu uçuşlarla Gümüşhane’nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.