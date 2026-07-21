https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/once-kamyona-carpti-sonra-savrularak-bariyere-saplandi-anne-ve-cocugu-yaralandi-1107423496.html

Önce kamyonla çarpıştı sonra savrularak bariyere saplandı: Anne ve çocuğu yaralandı

Önce kamyonla çarpıştı sonra savrularak bariyere saplandı: Anne ve çocuğu yaralandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da kamyonla çarpışan bir otomobil savurularak bariyerlere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:05+0300

2026-07-21T12:05+0300

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türki̇ye

sakarya

kuzey marmara otoyolu

trafik kazası

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Sakarya Adapazarı'nda kadın sürücünün kullandığı araç, önce kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil bariyere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı. Savrularak bariyerlere saplandıProf. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu girişinde Ş.K. (58) idaresindeki 54 ACA 850 plakalı kamyonla çarpıştı.Çarpışmanın ardından otomobil devrilerek bariyere saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kadın sürücü Ş.U. ve çocuğu Ö.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun sağ şeridi trafiğe kapanırken, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html

türki̇ye

sakarya

kuzey marmara otoyolu

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sakarya, kuzey marmara otoyolu, trafik kazası