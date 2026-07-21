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Önce kamyonla çarpıştı sonra savrularak bariyere saplandı: Anne ve çocuğu yaralandı
Önce kamyonla çarpıştı sonra savrularak bariyere saplandı: Anne ve çocuğu yaralandı
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Sakarya'da kamyonla çarpışan bir otomobil savurularak bariyerlere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya Adapazarı'nda kadın sürücünün kullandığı araç, önce kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil bariyere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı. Savrularak bariyerlere saplandıProf. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu girişinde Ş.K. (58) idaresindeki 54 ACA 850 plakalı kamyonla çarpıştı.Çarpışmanın ardından otomobil devrilerek bariyere saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kadın sürücü Ş.U. ve çocuğu Ö.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun sağ şeridi trafiğe kapanırken, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
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sakarya
kuzey marmara otoyolu
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sakarya, kuzey marmara otoyolu, trafik kazası
sakarya, kuzey marmara otoyolu, trafik kazası

Önce kamyonla çarpıştı sonra savrularak bariyere saplandı: Anne ve çocuğu yaralandı

12:05 21.07.2026 (güncellendi: 12:06 21.07.2026)
© Burak UçarSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Burak Uçar
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Sakarya'da kamyonla çarpışan bir otomobil savurularak bariyerlere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı.
Sakarya Adapazarı'nda kadın sürücünün kullandığı araç, önce kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil bariyere saplandı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı.
© Burak UçarSakarya
Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
Sakarya
© Burak Uçar

Savrularak bariyerlere saplandı

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu girişinde Ş.K. (58) idaresindeki 54 ACA 850 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otomobil devrilerek bariyere saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadın sürücü Ş.U. ve çocuğu Ö.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun sağ şeridi trafiğe kapanırken, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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