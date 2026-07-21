https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/olumsuzluk-olimpiyatlari-biohackerlar-sonsuz-yasam-pesinde-1107427536.html

Ölümsüzlük olimpiyatları: Biohacker’lar sonsuz yaşam peşinde

Ölümsüzlük olimpiyatları: Biohacker’lar sonsuz yaşam peşinde

Sputnik Türkiye

Biohacker Bryan Johnson, ‘Ölme’ mottosuyla tanınıyor ve bu uğurda yılda 1.5 milyon sterlin harcıyor. Kan plazma değişimi, 100’den fazla hap, sürekli MR, gen terapisi ve oğluyla kan takası gibi ekstrem yöntemler deniyor.

2026-07-21T13:34+0300

2026-07-21T13:34+0300

2026-07-21T13:34+0300

yaşam

bryan johnson

ölümsüzlük

haberler

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Ölümsüzlük Olimpiyatları, dünyanın dört bir yanından 14 binden fazla katılımcıyla 'en uzun yaşayan' yarışması. Amaç, finiş çizgisini ilk geçen değil, mümkün olduğunca uzun yaşamak. İngiltere'den Dean Frost, New York’tan Annie Nosh ve Chicago’dan Brooke Paulin gibi isimler de bu çılgın yarışta milyonlarca dolar ve binlerce saatlerini harcıyor.Günde 20 takviye, WiFi engelleyici yatak örtüsüSurrey’li 36 yaşındaki Dean Frost, yılda yaklaşık 11 bin 500 dolar (bugünün kuruyla yaklaşık 542 bin 801 lira) harcıyor. Günde 20 takviye, aralıklı oruç, 1 buçuk saat spor ve sauna, organik beslenme, özel mat üzerinde meditasyon ve filtreli su rutini uyguluyor. “Bazı insanlar Rolex alır, ben daha fazla yıl satın almaya çalışıyorum” diyor. Üç yılda iki kez TruDiagnostic testi yaptırıyor. Testler 180 biyobelirteç ve 11 organı inceliyor. Hedefi: Büyükannesinin 106 yıl yaşadığını aşmak ve torunlarıyla zaman geçirmek.New Yorklu Annie Nosh (35) ise yılda 10 bin dolarla (bugünün kuruyla yaklaşık 472 bin lira) bir dönem ikinciliğe yükselmişti. (puanı 0.46). Günde 16 takviye, direnç antrenmanı, kırmızı ışık terapisi eşliğinde 10 bin adım yürüyüş ve organik 'marul yatağı' yemekler yiyor. Akşam 21.30’da 20 derecelik odada, elektromanyetik ve WiFi sinyallerini bloke eden özel kumaş altında The Office dizisini izleyerek stres atıyor. “Dışarıdan bakanlar kısıtlayıcı bulabilir ama ben en iyi hayatı yaşamak istiyorum. Torunlarımın peşinde koşmak mı, yoksa koltukta oturmak mı?” diye soruyor.Brooke Paulin tiroid kanseri sonrası hiperbarik oksijen odası ve hava filtreleriyle toksinlerden uzak duruyor. Arizona’lı 'bütçe biohacker'ı Julie Gibson Clark ise ayda sadece 110 dolarla sebze ağırlıklı beslenme, spor ve meditasyon yapıyor.Bilim insanları uyarıyor: Aslında kısaltıyor olabilirBu yöntemler bilim dünyasında tartışmalı. Uzun ömür bilimci Andrew Steele (40), Bryan Johnson’ın rejimini “çılgın biohacking saçmalığı” ve “yılan yağı fantezisi” olarak nitelendiriyor. “150-200 farklı müdahale yapıyorsan hangisinin işe yaradığını nasıl anlarsın?” diye soruyor. Takviye etkileşimlerinin zarar verebileceğini, tek değişkenli deney mantığına aykırı olduğunu belirtiyor. Steele’e göre gerçek ilerleme, fare deneylerinde başarılı olan 10-20 ilacın insan denemelerinden gelecek. Senescent (zombi) hücreleri hedefleyen, inflamasyonu azaltan bu ilaçlar patent süresi dolduğu için ilaç şirketlerini ilgilendirmiyor. Hükümet destekli araştırmalar çağrısı yapıyor.“Yaşlanma hastalıkların temel nedeni. Yaşlanmayı yavaşlatırsak kırılganlık, hastalık ve ölüm riski düşer. Ortalama insan 100 yıl bağımsız yaşayabilir” diyor Steele. Bu ‘olimpiyatların’ farkındalık yarattığını kabul etse de “ciddi bilim” yerine “Instagram’lık wellness saçmalığı”nın öne çıktığından şikayetçi olduğunu söylüyor.Maliyet ve motivasyonKatılımcılar için bu olimpiyatlar, genetik yatkınlıkları, yaşam tarzı etkilerini gösteren somut veri sunuyor. Puan 0.5 ise yılda sadece 6 ay yaşlanıyorsun, bu etki bileşik olarak ilerliyor. Yine de eleştirmenler, Bryan Johnson’ın otoimmün hastalık ve gastrit teşhislerini bu ekstrem rejime bağlıyor.Ölümsüzlük Olimpiyatları, 40 ülkeden katılımcıyla büyüyor. Bazıları için bu bir kült, bazıları içinse bilimsel bir deneme. Biohacker’lar ölümsüzlük peşinde koşarken, gerçek cevap büyük ihtimalle laboratuvarlarda, patent dışı ilaçlarda ve devlet destekli araştırmalarda gizli. Şimdilik “ölme” sloganı, pahalı takviyeler ve kan değişimleri ile devam ediyor.

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bryan johnson, ölümsüzlük, haberler