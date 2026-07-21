https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/oguzhan-ugurun-neden-tutuklandigi-hakimlik-yazisinda-ortaya-cikti-1107424116.html

Oğuzhan Uğur'un neden tutuklandığı hakimlik yazısında ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur'un neden tutuklandığı hakimlik yazısında ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:25+0300

2026-07-21T12:25+0300

2026-07-21T12:25+0300

türki̇ye

oğuzhan uğur

ahbap derneği

i̇stanbul valiliği

tutuklama

tutuklama kararı

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Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişinin neden tutuklandığı sulh ceza hakimliğinin yazısında ortaya çıktı. Hakimlik karar yazısında, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında 'kaçma şüphesinin' olduğunu vurguladı. Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki hakimlik kararında, şüpheliler Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş'ın, üzerlerine atılı "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildikleri kaydedildi.Dosyada deliller tam toplanmadı Mevcut delil durumu itibarıyla üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin (şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama, el koyma ve inceleme tutanakları, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakına ilişkin fezlekesi, TÜRMOB ve diğer durum tespit raporları, özel denetim raporları, banka hesap hareketleri, tüm kolluk tutanakları ve soruşturma evrakı) bulunduğuna dikkati çekilen kararda, dosyada delillerin tamamen toplanmadığı vurgulandı.Kaçma şüpheleri var Kararda, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olması, eylemin işleniş biçimi birlikte gözetildiğinde adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağının değerlendirildiğine işaret edilerek, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/oguzhan-ugur-ve-8-supheli-tutuklandi-1107410871.html

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oğuzhan uğur, ahbap derneği, i̇stanbul valiliği, tutuklama, tutuklama kararı