https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/nikaraguada-artik-secim-yapilmayacak-abd-ulkemize-karisamayacak-1107424440.html

Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak: 'ABD ülkemize karışamayacak'

Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak: 'ABD ülkemize karışamayacak'

Sputnik Türkiye

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak iktidarın sandık yoluyla el değiştirme ihtimalini fiilen ortadan... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:32+0300

2026-07-21T12:32+0300

2026-07-21T12:32+0300

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abd

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daniel ortega

abd

yılsonu2026

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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede bundan sonra seçim yapılmayacağını duyurdu. 1979'daki Sandinista Devriminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ortega, muhalefetin seçim yoluyla yeniden iktidara gelmesine izin verilmeyeceğini söyledi."Burada artık hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak" diyen Ortega, ABD destekli olduğunu öne sürdüğü eski siyasi yapıların yeniden iktidara dönmeyeceğini belirterek, "Bir daha asla" ifadelerini kullandı.Ortega, seçimlerin kaldırılmasına ilişkin kararın nasıl uygulanacağına dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

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