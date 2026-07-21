Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/nikaraguada-artik-secim-yapilmayacak-abd-ulkemize-karisamayacak-1107424440.html
Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak: 'ABD ülkemize karışamayacak'
Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak: 'ABD ülkemize karışamayacak'
Sputnik Türkiye
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak iktidarın sandık yoluyla el değiştirme ihtimalini fiilen ortadan... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T12:32+0300
2026-07-21T12:32+0300
dünya
abd
nikaragua
daniel ortega
abd
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0f/1071142504_0:264:2703:1784_1920x0_80_0_0_d4f95ebbc2fbee693a8f71e05237a6ef.jpg
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede bundan sonra seçim yapılmayacağını duyurdu. 1979'daki Sandinista Devriminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ortega, muhalefetin seçim yoluyla yeniden iktidara gelmesine izin verilmeyeceğini söyledi."Burada artık hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak" diyen Ortega, ABD destekli olduğunu öne sürdüğü eski siyasi yapıların yeniden iktidara dönmeyeceğini belirterek, "Bir daha asla" ifadelerini kullandı.Ortega, seçimlerin kaldırılmasına ilişkin kararın nasıl uygulanacağına dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/pakistan-ve-katardan-abd-ile-irana-ateskes-gorusmelerine-donus-cagrisi-1107423691.html
abd
nikaragua
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0f/1071142504_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_ce44076bc8ef7894bc08c0a5c4a7d622.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nikaragua, daniel ortega, abd, yılsonu2026
abd, nikaragua, daniel ortega, abd, yılsonu2026

Nikaragua'da artık seçim yapılmayacak: 'ABD ülkemize karışamayacak'

12:32 21.07.2026
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
Abone ol
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede artık seçim yapılmayacağını açıklayarak iktidarın sandık yoluyla el değiştirme ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede bundan sonra seçim yapılmayacağını duyurdu. 1979'daki Sandinista Devriminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ortega, muhalefetin seçim yoluyla yeniden iktidara gelmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
"Burada artık hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak" diyen Ortega, ABD destekli olduğunu öne sürdüğü eski siyasi yapıların yeniden iktidara dönmeyeceğini belirterek, "Bir daha asla" ifadelerini kullandı.
Ortega, seçimlerin kaldırılmasına ilişkin kararın nasıl uygulanacağına dair ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
ABD ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Pakistan ve Katar'dan ABD ile İran'a ateşkes görüşmelerine dönüş çağrısı
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала