https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ms-ile-mucadele-eden-serdar-ortacin-son-hali-hayranlarini-uzdu-zor-gunlerini-anlatti-1107418586.html
MS ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını üzdü: Zor günlerini anlattı
MS ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını üzdü: Zor günlerini anlattı
Sputnik Türkiye
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlattı ve 30 gün hastanede tedavi görmek zorunda... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T10:47+0300
2026-07-21T10:47+0300
2026-07-21T10:47+0300
yaşam
serdar ortaç
ms
multipl skleroz (ms)
hastalık
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, MS hastalığıyla mücadelesinde son günlerde zor zamanlar geçirdiğini anlattı. 30 gün hastanede kaldığını açıklayan Ortaç, klip çekimlerinde de ayakta durmakta zorlandı. Ortaç, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı" diyerek yaşadığı zor zamanları anlattı. Ayakta durmakta zorlandıYaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, klip çekiminde ayağa kalkmakta zorlandı. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı. Ortaç sağlık durumuyla ilgili olarak, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullandı.Vasiyetini açıklamıştıDaha önce de eserlerine sahip çıkılmasını isteyen ve vasiyetini açıklayan ünlü isim, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-omrum-ya-10-15-yil-kaldi-ya-da-hic-1098026887.html
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serdar ortaç, ms, multipl skleroz (ms), hastalık
serdar ortaç, ms, multipl skleroz (ms), hastalık
MS ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını üzdü: Zor günlerini anlattı
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlattı ve 30 gün hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, MS hastalığıyla mücadelesinde son günlerde zor zamanlar geçirdiğini anlattı. 30 gün hastanede kaldığını açıklayan Ortaç, klip çekimlerinde de ayakta durmakta zorlandı. Ortaç, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı" diyerek yaşadığı zor zamanları anlattı.
Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, klip çekiminde ayağa kalkmakta zorlandı. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı. Ortaç sağlık durumuyla ilgili olarak, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hâlâ ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı." ifadelerini kullandı.
Daha önce de eserlerine sahip çıkılmasını isteyen ve vasiyetini açıklayan ünlü isim, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.