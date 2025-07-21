https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-omrum-ya-10-15-yil-kaldi-ya-da-hic-1098026887.html
Serdar Ortaç: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç'
Serdar Ortaç: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç'
Sputnik Türkiye
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada hem sağlığı hem de psikolojisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü sanatçının... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T07:33+0300
2025-07-21T07:33+0300
2025-07-21T07:33+0300
yaşam
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Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada umutsuz bir tablo çizdi. Sağlık durumu ve psikolojisi hakkında samimi ifadeler kullanan Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" sözleriyle endişe yarattı.Zaman zaman özel hayatı ve hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan sanatçı, bu kez daha karamsar bir tutum sergiledi. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti.Mirası hakkında da konuşan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:Serdar Ortaç’ın bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sevenleri sanatçının moralini yeniden kazanmasını dilerken, destek mesajlarıyla yanında olduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html
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serdar ortaç
Serdar Ortaç: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç'
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada hem sağlığı hem de psikolojisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü sanatçının sözleri sevenlerini üzdü.
Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada umutsuz bir tablo çizdi. Sağlık durumu ve psikolojisi hakkında samimi ifadeler kullanan Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" sözleriyle endişe yarattı.
Zaman zaman özel hayatı ve hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan sanatçı, bu kez daha karamsar bir tutum sergiledi. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Mirası hakkında da konuşan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:
“Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.”
Serdar Ortaç’ın bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sevenleri sanatçının moralini yeniden kazanmasını dilerken, destek mesajlarıyla yanında olduklarını belirtti.