https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-omrum-ya-10-15-yil-kaldi-ya-da-hic-1098026887.html

Serdar Ortaç: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç'

Serdar Ortaç: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç'

Sputnik Türkiye

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada hem sağlığı hem de psikolojisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü sanatçının... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T07:33+0300

2025-07-21T07:33+0300

2025-07-21T07:33+0300

yaşam

serdar ortaç

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Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamada umutsuz bir tablo çizdi. Sağlık durumu ve psikolojisi hakkında samimi ifadeler kullanan Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" sözleriyle endişe yarattı.Zaman zaman özel hayatı ve hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan sanatçı, bu kez daha karamsar bir tutum sergiledi. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtti.Mirası hakkında da konuşan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:Serdar Ortaç’ın bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sevenleri sanatçının moralini yeniden kazanmasını dilerken, destek mesajlarıyla yanında olduklarını belirtti.

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serdar ortaç