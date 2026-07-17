https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bilim-dunyasini-heyecanlandiran-kesif-yeni-maymun-turu-bulundu-1107320807.html
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Yeni maymun türü bulundu
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Yeni maymun türü bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfetti. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T00:29+0300
2026-07-17T00:29+0300
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nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın 'Likweli' olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü bulundu.Siyah tüylü olan tür; ağız ve burun çevresindeki turuncu-krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer colobus maymunlarından ayrılıyor.İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından doğrulandı. Bilim insanları, yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün, yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/annesi-tarafindan-reddedilen-yavru-maymun-punch-pelus-oyuncagiyla-teselli-buldu-1103538533.html
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afrika, kongo, kongo dc, demokratik kongo cumhuriyeti, maymun, keşif, hayvan, hayvan hakları, nesli tükenmekte olan hayvanlar
afrika, kongo, kongo dc, demokratik kongo cumhuriyeti, maymun, keşif, hayvan, hayvan hakları, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Yeni maymun türü bulundu
Bilim insanları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın 'Likweli' olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü bulundu.
Siyah tüylü olan tür; ağız ve burun çevresindeki turuncu-krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer colobus maymunlarından ayrılıyor.
İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından doğrulandı.
Bilim insanları, yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün, yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.