https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/bilim-dunyasini-heyecanlandiran-kesif-yeni-maymun-turu-bulundu-1107320807.html

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Yeni maymun türü bulundu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Yeni maymun türü bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfetti. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T00:29+0300

2026-07-17T00:29+0300

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hayvan

hayvan hakları

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın 'Likweli' olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü bulundu.Siyah tüylü olan tür; ağız ve burun çevresindeki turuncu-krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer colobus maymunlarından ayrılıyor.İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından doğrulandı. Bilim insanları, yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün, yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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kongo

kongo dc

demokratik kongo cumhuriyeti

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afrika, kongo, kongo dc, demokratik kongo cumhuriyeti, maymun, keşif, hayvan, hayvan hakları, nesli tükenmekte olan hayvanlar