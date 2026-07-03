https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-almanyanin-ekonomik-cokusu-kuzey-akim-saldirisiyla-basladi-1106968120.html

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Almanya’nın ekonomik çöküşü Kuzey Akım saldırısıyla başladı

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Almanya’nın ekonomik çöküşü Kuzey Akım saldırısıyla başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriev, Almanya ekonomisindeki gerileme ve sanayisizleşme sürecinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırısıyla başladığını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T10:25+0300

2026-07-03T10:25+0300

2026-07-03T10:45+0300

ekonomi̇

rusya

kirill dmitriyev

avrupa

almanya

ukrayna

kuzey akım

saldırı

terör saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104191237_0:100:2324:1407_1920x0_80_0_0_efcbdc64bfadb84a8008854b66ccf607.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.Dmitriev, "Almanya'nın sanayisizleşmesi ve ekonomik çöküşü, ucuz Rus gazının taşındığı Kuzey Akım gaz altyapısına yönelik düzenlenen terör saldırısıyla başladı" ifadelerini kullandı.Ukrayna bağlantısı iddiası gündemdeDaha önce Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili olarak Ukrayna vatandaşı Sergey K. hakkında iddianame hazırlamıştı. Alman savcılığı, şüphelinin ve suç ortaklarının Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket ettiğini ifade etmişti.Ne olmuştu?Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük ihracat boru hattı olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2, 26 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen patlamalarla hedef alınmıştı. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların kasıtlı bir sabotaj sonucu gerçekleştiği ihtimalini göz önünde bulundurarak soruşturma başlatmıştı.Boru hatlarının işletmecisi Nord Stream AG, hatlarda meydana gelen hasarın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresine ilişkin bir tahmin yürütmenin imkansız olduğunu açıklamıştı.Rusya Başsavcılığı olaya ilişkin ‘uluslararası terör eylemi’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya dair yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin defalarca veri talep etmesine rağmen bu taleplerin hiçbirine yanıt alamadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarina-yonelik-teror-eylemleri-1099696422.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyadan-ukraynaya-muzakere-sarti-kiev-ve-batinin-siyasi-iradesi-lazim-1106964386.html

rusya

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kirill dmitriyev, avrupa, almanya, ukrayna, kuzey akım, saldırı, terör saldırısı