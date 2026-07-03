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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-almanyanin-ekonomik-cokusu-kuzey-akim-saldirisiyla-basladi-1106968120.html
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Almanya’nın ekonomik çöküşü Kuzey Akım saldırısıyla başladı
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Almanya’nın ekonomik çöküşü Kuzey Akım saldırısıyla başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriev, Almanya ekonomisindeki gerileme ve sanayisizleşme sürecinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırısıyla başladığını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T10:25+0300
2026-07-03T10:45+0300
ekonomi̇
rusya
kirill dmitriyev
avrupa
almanya
ukrayna
kuzey akım
saldırı
terör saldırısı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.Dmitriev, "Almanya'nın sanayisizleşmesi ve ekonomik çöküşü, ucuz Rus gazının taşındığı Kuzey Akım gaz altyapısına yönelik düzenlenen terör saldırısıyla başladı" ifadelerini kullandı.Ukrayna bağlantısı iddiası gündemdeDaha önce Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili olarak Ukrayna vatandaşı Sergey K. hakkında iddianame hazırlamıştı. Alman savcılığı, şüphelinin ve suç ortaklarının Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket ettiğini ifade etmişti.Ne olmuştu?Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük ihracat boru hattı olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2, 26 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen patlamalarla hedef alınmıştı. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların kasıtlı bir sabotaj sonucu gerçekleştiği ihtimalini göz önünde bulundurarak soruşturma başlatmıştı.Boru hatlarının işletmecisi Nord Stream AG, hatlarda meydana gelen hasarın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresine ilişkin bir tahmin yürütmenin imkansız olduğunu açıklamıştı.Rusya Başsavcılığı olaya ilişkin ‘uluslararası terör eylemi’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya dair yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin defalarca veri talep etmesine rağmen bu taleplerin hiçbirine yanıt alamadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarina-yonelik-teror-eylemleri-1099696422.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusyadan-ukraynaya-muzakere-sarti-kiev-ve-batinin-siyasi-iradesi-lazim-1106964386.html
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rusya, kirill dmitriyev, avrupa, almanya, ukrayna, kuzey akım, saldırı, terör saldırısı
rusya, kirill dmitriyev, avrupa, almanya, ukrayna, kuzey akım, saldırı, terör saldırısı

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Almanya’nın ekonomik çöküşü Kuzey Akım saldırısıyla başladı

10:25 03.07.2026 (güncellendi: 10:45 03.07.2026)
© Sputnik / Sergey BulkinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Sergey Bulkin
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Rusya Özel Temsilcisi Dmitriev, Almanya ekonomisindeki gerileme ve sanayisizleşme sürecinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik terör saldırısıyla başladığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.
Dmitriev, "Almanya'nın sanayisizleşmesi ve ekonomik çöküşü, ucuz Rus gazının taşındığı Kuzey Akım gaz altyapısına yönelik düzenlenen terör saldırısıyla başladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna bağlantısı iddiası gündemde

Daha önce Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıyla ilgili olarak Ukrayna vatandaşı Sergey K. hakkında iddianame hazırlamıştı. Alman savcılığı, şüphelinin ve suç ortaklarının Ukrayna devlet kurumlarının talimatıyla hareket ettiğini ifade etmişti.
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör eylemleri
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör eylemleri
26 Eylül 2025, 18:08

Ne olmuştu?

Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük ihracat boru hattı olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2, 26 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen patlamalarla hedef alınmıştı. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların kasıtlı bir sabotaj sonucu gerçekleştiği ihtimalini göz önünde bulundurarak soruşturma başlatmıştı.
Boru hatlarının işletmecisi Nord Stream AG, hatlarda meydana gelen hasarın eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım süresine ilişkin bir tahmin yürütmenin imkansız olduğunu açıklamıştı.
Rusya Başsavcılığı olaya ilişkin ‘uluslararası terör eylemi’ gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya dair yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin defalarca veri talep etmesine rağmen bu taleplerin hiçbirine yanıt alamadığını vurgulamıştı.
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