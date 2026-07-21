Kremlin tekrar hatırlattı: Harekatın amaçlarından biri NATO'nun Ukrayna'da varlık göstermesini önlemek
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyToàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın amaçlarını yeniden hatırlatan Peskov, AB ve NATO ülkelerinin bölgedeki varlığının öne geçmenin bunlardan biri olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekatın temel amacının NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında varlık göstermesini engellemek olduğunu belirtti.
Peskov, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik konuşlandırma niyetlerini defalarca dile getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar onların gerçek planları" dedi.
Peskov, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik konuşlandırma niyetlerini defalarca dile getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar onların gerçek planları" dedi.
'Yeni İngiltere başbakanından umudumuz yok'
Peskov, İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve gelmesiyle birlikte Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin iyileşmesine yönelik herhangi bir umut beslemediklerini söyledi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni İngiliz başbakanla henüz bir temas planının bulunmadığını ifade etti.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni İngiliz başbakanla henüz bir temas planının bulunmadığını ifade etti.
Wildberries depolarına yönelik saldırılar
Ukrayna ordusunun saldırdığı Wildberries depolarının Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ürün tedariki için kullanılmadığını belirten Peskov, Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırılara devam ettiğini vurguladı.
Öte yandan Rus savaş gemilerinin tüm hareketlerinin uluslararası hukuka tam uygunluk içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Peskov, bundan farklı anlamlar çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca Kremlin'in, FBI direktörünün Rusya'ya olası bir ziyaretine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ekledi.
Öte yandan Rus savaş gemilerinin tüm hareketlerinin uluslararası hukuka tam uygunluk içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Peskov, bundan farklı anlamlar çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca Kremlin'in, FBI direktörünün Rusya'ya olası bir ziyaretine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ekledi.