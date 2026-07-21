https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kremlin-tekrar-hatirlatti-harekatin-amaclarindan-biri-natonun-ukraynada-varlik-gostermesini-onlemek-1107430520.html

Kremlin tekrar hatırlattı: Harekatın amaçlarından biri NATO'nun Ukrayna'da varlık göstermesini önlemek

Kremlin tekrar hatırlattı: Harekatın amaçlarından biri NATO'nun Ukrayna'da varlık göstermesini önlemek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın amaçlarını yeniden hatırlatan Peskov, AB ve NATO ülkelerinin bölgedeki varlığının öne geçmenin... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T14:22+0300

2026-07-21T14:22+0300

2026-07-21T14:22+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel askeri harekatın temel amacının NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında varlık göstermesini engellemek olduğunu belirtti.Peskov, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında askeri birlik konuşlandırma niyetlerini defalarca dile getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar onların gerçek planları" dedi.'Yeni İngiltere başbakanından umudumuz yok'Peskov, İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve gelmesiyle birlikte Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin iyileşmesine yönelik herhangi bir umut beslemediklerini söyledi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni İngiliz başbakanla henüz bir temas planının bulunmadığını ifade etti.Wildberries depolarına yönelik saldırılarUkrayna ordusunun saldırdığı Wildberries depolarının Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ürün tedariki için kullanılmadığını belirten Peskov, Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırılara devam ettiğini vurguladı.Öte yandan Rus savaş gemilerinin tüm hareketlerinin uluslararası hukuka tam uygunluk içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Peskov, bundan farklı anlamlar çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca Kremlin'in, FBI direktörünün Rusya'ya olası bir ziyaretine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ekledi.

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haberler, vladimir putin, ukrayna, rusya, nato, kremlin, ab, moskova, dmitriy peskov