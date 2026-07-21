https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kolombiya-lideri-petrodan-yeni-yonetime-israil-tepkisi-ulusal-onura-hakaret-1107414164.html

Kolombiya'da Petro'dan yeni yönetime 'İsrail' tepkisi: 'Ulusal onura hakarettir'

Kolombiya'da Petro'dan yeni yönetime 'İsrail' tepkisi: 'Ulusal onura hakarettir'

Sputnik Türkiye

Görevini 7 Ağustos'ta devredecek Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma sözü veren seçilmiş Cumhurbaşkanı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T09:09+0300

2026-07-21T09:09+0300

2026-07-21T09:13+0300

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abelardo de la espriella

donald trump

marco rubio

kolombiya

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gazze

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görev süresinin sona ermesine günler kala yaptığı konuşmalarda, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'yı hem dış politika hem de seçim süreci üzerinden sert ifadelerle hedef aldı.Bolivar kentinde halka seslenen Petro, Espriella hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirdi.Gazze'deki gelişmelere atıfta bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:'Sokakta en güçlü muhalefeti yapacağız'Görevini devrettikten sonra siyasetten çekilmeyeceğini belirten Petro, yeni yönetime karşı sokaklarda güçlü bir muhalefet yürüteceklerini söyledi.Espriella'nın kendisine "kaplan" lakabını takmasını da eleştiren Petro, Amerika kıtasının simgesinin jaguar olduğunu belirterek, sosyal reformları savunacaklarını ifade etti. ABD'ye seçim müdahalesi suçlamasıPetro, Kongre'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef aldı.Kolombiya halkının iradesinin Washington'da değil sandıkta belirlendiğini söyleyen Petro, ABD yönetiminin seçim sürecine Abelardo de la Espriella lehine müdahale ettiğini öne sürdü.Seçim sonuçlarını tanımadığını yineleyen Petro, usulsüzlük iddialarına ilişkin hazırlanan dava dosyasının dijital delillerle birlikte yargıya sunulacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.'Ne kadar az açlık, o kadar az suç'Görev süresini değerlendiren Petro, uyguladıkları politikalar sayesinde yoksulluk ve suç oranlarının gerilediğini savundu.Kolombiya'nın bugün daha düşük yoksulluk ve eşitsizlik seviyesine ulaştığını belirten Petro, ülke ekonomisinin Latin Amerika'nın en dayanıklı ekonomileri arasında yer aldığını söyledi. Petro ayrıca 2025 yılında 1,8 milyon kişinin yoksulluktan çıktığını, 1 milyon kişinin ise aşırı yoksulluk sınırının üzerine yükseldiğini ifade etti.7 Ağustos'ta görevi devralacak Abelardo de la Espriella, ikinci tur seçimlerini iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kolombiyanin-yeni-yonetimi-israile-karsi-acilan-soykirim-davasindan-cekiliyor-1107322052.html

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abelardo de la espriella, donald trump, marco rubio, kolombiya, i̇srail, gazze