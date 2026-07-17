https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kolombiyanin-yeni-yonetimi-israile-karsi-acilan-soykirim-davasindan-cekiliyor-1107322052.html
Kolombiya'nın yeni yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor
Kolombiya'nın yeni yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor
Sputnik Türkiye
7 Ağustos'ta görevi devralacak Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkesinin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD)... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T03:46+0300
2026-07-17T03:46+0300
2026-07-17T03:46+0300
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Kolombiya'da 7 Ağustos'ta göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına yapılan müdahillik başvurusunun geri çekileceğini duyurdu.Yeni yönetimin basın ofisinden yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi başta olmak üzere uluslararası platformlarda daha 'ciddi ve sorumlu' bir dış politika izleyeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Petro'dan yeni yönetime sert tepkiGörevini devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Petro ayrıca, Espriella'nın cumhurbaşkanlığını Netanyahu'ya borçlu olduğunu söyleyerek, bu kararın 'bir borcun ödenmesi' anlamına geldiğini ifade etti.İlk temas Washington'da gerçekleştiGöreve başlayacak hükümetin dışişleri bakanı olarak belirlenen Omar Bula Escobar, bir gün önce Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden geliştirilmesini ele almıştı.İsrail tarafı, Saar'ın daha önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella ile de telefon görüşmesi yaptığını açıklarken, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının gündemde olduğu belirtilmişti.İsrail ile ilişkileri yeniden kurma sözü vermiştiEspriella, seçim kampanyasında göreve gelir gelmez İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vizeleri kaldıracağını ve Kolombiya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını vaat etmişti.Ayrıca Yahudi toplumuyla yaptığı bir toplantıda, Kolombiya'nın İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını ifade etmişti.Petro döneminde ilişkiler kopmuştuCumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.Petro ayrıca, Kolombiya'nın Gazze'de işlenen soykırımın suç ortağı olmayacağını söylemiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.Kolombiya'nın diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.Öte yandan Kolombiya, Güney Afrika'nın BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olmak için 5 Nisan 2024'te resmi başvuruda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-iranda-demir-yolu-baglanti-istasyonunu-vurdu-1107321322.html
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abelardo de la espriella, gustavo petro, i̇srail, kolombiya, gazze
Kolombiya'nın yeni yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor
7 Ağustos'ta görevi devralacak Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkesinin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunu geri çekeceğini açıkladı.
Kolombiya'da 7 Ağustos'ta göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına yapılan müdahillik başvurusunun geri çekileceğini duyurdu.
Yeni yönetimin basın ofisinden yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi başta olmak üzere uluslararası platformlarda daha 'ciddi ve sorumlu' bir dış politika izleyeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Kolombiya, Birleşmiş Milletler sistemi de dahil olmak üzere uluslararası arenada yeniden ciddi ve sorumlu bir duruş sergileyecektir. Bu doğrultuda, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde İsrail'e karşı başlattığı davaya yönelik müdahillik talebimizi geri çekeceğiz."
Petro'dan yeni yönetime sert tepki
Görevini devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır. Gazze'de füzelerle 22 bin bebeği katleden Netanyahu'yu desteklemeyi kendinize yakıştırabildiniz mi? Bu adımla soykırımın suç ortağı oluyorsunuz."
Petro ayrıca, Espriella'nın cumhurbaşkanlığını Netanyahu'ya borçlu olduğunu söyleyerek, bu kararın 'bir borcun ödenmesi' anlamına geldiğini ifade etti.
İlk temas Washington'da gerçekleşti
Göreve başlayacak hükümetin dışişleri bakanı olarak belirlenen Omar Bula Escobar, bir gün önce Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden geliştirilmesini ele almıştı.
İsrail tarafı, Saar'ın daha önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella ile de telefon görüşmesi yaptığını açıklarken, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının gündemde olduğu belirtilmişti.
İsrail ile ilişkileri yeniden kurma sözü vermişti
Espriella, seçim kampanyasında göreve gelir gelmez İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vizeleri kaldıracağını ve Kolombiya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını vaat etmişti.
Ayrıca Yahudi toplumuyla yaptığı bir toplantıda, Kolombiya'nın İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını ifade etmişti.
Petro döneminde ilişkiler kopmuştu
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.
Petro ayrıca, Kolombiya'nın Gazze'de işlenen soykırımın suç ortağı olmayacağını söylemiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.
Kolombiya'nın diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.
Öte yandan Kolombiya, Güney Afrika'nın BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olmak için 5 Nisan 2024'te resmi başvuruda bulunmuştu.