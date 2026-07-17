https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kolombiyanin-yeni-yonetimi-israile-karsi-acilan-soykirim-davasindan-cekiliyor-1107322052.html

Kolombiya'nın yeni yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor

Kolombiya'nın yeni yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor

Sputnik Türkiye

7 Ağustos'ta görevi devralacak Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkesinin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD)... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T03:46+0300

2026-07-17T03:46+0300

2026-07-17T03:46+0300

dünya

abelardo de la espriella

gustavo petro

i̇srail

kolombiya

gazze

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Kolombiya'da 7 Ağustos'ta göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına yapılan müdahillik başvurusunun geri çekileceğini duyurdu.Yeni yönetimin basın ofisinden yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi başta olmak üzere uluslararası platformlarda daha 'ciddi ve sorumlu' bir dış politika izleyeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Petro'dan yeni yönetime sert tepkiGörevini devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Petro ayrıca, Espriella'nın cumhurbaşkanlığını Netanyahu'ya borçlu olduğunu söyleyerek, bu kararın 'bir borcun ödenmesi' anlamına geldiğini ifade etti.İlk temas Washington'da gerçekleştiGöreve başlayacak hükümetin dışişleri bakanı olarak belirlenen Omar Bula Escobar, bir gün önce Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden geliştirilmesini ele almıştı.İsrail tarafı, Saar'ın daha önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella ile de telefon görüşmesi yaptığını açıklarken, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının gündemde olduğu belirtilmişti.İsrail ile ilişkileri yeniden kurma sözü vermiştiEspriella, seçim kampanyasında göreve gelir gelmez İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vizeleri kaldıracağını ve Kolombiya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını vaat etmişti.Ayrıca Yahudi toplumuyla yaptığı bir toplantıda, Kolombiya'nın İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını ifade etmişti.Petro döneminde ilişkiler kopmuştuCumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.Petro ayrıca, Kolombiya'nın Gazze'de işlenen soykırımın suç ortağı olmayacağını söylemiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.Kolombiya'nın diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.Öte yandan Kolombiya, Güney Afrika'nın BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olmak için 5 Nisan 2024'te resmi başvuruda bulunmuştu.

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abelardo de la espriella, gustavo petro, i̇srail, kolombiya, gazze