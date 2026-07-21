https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kocaelide-7-kisinin-oldugu-fabrika-yangininda-iddianame-hazirlandi-7-supheli-hakkinda-istenen-ceza-1107437854.html

Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında iddianame hazırlandı: 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında iddianame hazırlandı: 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 belediye görevlisi ve eski belediye... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T17:55+0300

2026-07-21T17:55+0300

2026-07-21T17:55+0300

türki̇ye

kocaeli

kocaeli valiliği

kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü

kocaeli cumhuriyet başsavcılığı

kocaeli büyükşehir belediyesi

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_61db051b493c83d4c3855f8fde86d0b2.jpg

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 7 belediye görevlisi ve eski belediye çalışanı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.İddianame, değerlendirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları Necati Temiz ve Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı sanık olarak yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/dilovasinda-7-kisinin-hayatini-kaybettigi-kozmetik-fabrikasinin-sahibi-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1101430392.html

türki̇ye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme