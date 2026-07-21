https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kocaelide-7-kisinin-oldugu-fabrika-yangininda-iddianame-hazirlandi-7-supheli-hakkinda-istenen-ceza-1107437854.html
Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında iddianame hazırlandı: 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında iddianame hazırlandı: 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 belediye görevlisi ve eski belediye... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T17:55+0300
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 7 belediye görevlisi ve eski belediye çalışanı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.İddianame, değerlendirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları Necati Temiz ve Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı sanık olarak yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/dilovasinda-7-kisinin-hayatini-kaybettigi-kozmetik-fabrikasinin-sahibi-cezaevinde-hayatini-kaybetti-1101430392.html
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kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme
kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme
Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında iddianame hazırlandı: 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 belediye görevlisi ve eski belediye çalışanı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 7 belediye görevlisi ve eski belediye çalışanı hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları Necati Temiz ve Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı sanık olarak yer aldı.