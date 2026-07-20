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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd ordusu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımda ''Bugün ABD Doğu Saatiyle 16.00'da, Başkomutan'ın talimatıyla ABD güçleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı'' denildi.Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-iran-ile-ateskes-anlasmasindan-ne-siklikla-geri-adim-atti-1107404286.html
i̇ran
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd ordusu
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd ordusu

ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık

23:43 20.07.2026 (güncellendi: 00:03 21.07.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda ''Bugün ABD Doğu Saatiyle 16.00'da, Başkomutan'ın talimatıyla ABD güçleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı'' denildi.
Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.
ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı? - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
MULTİMEDYA
ABD, İran ile ateşkes anlaşmasından ne sıklıkla geri adım attı?
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