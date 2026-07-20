https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html

ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık

ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık

Sputnik Türkiye

ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T23:43+0300

2026-07-20T23:43+0300

2026-07-21T00:03+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

abd ordusu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımda ''Bugün ABD Doğu Saatiyle 16.00'da, Başkomutan'ın talimatıyla ABD güçleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı'' denildi.Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-iran-ile-ateskes-anlasmasindan-ne-siklikla-geri-adim-atti-1107404286.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd ordusu