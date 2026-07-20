https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T23:43+0300
2026-07-20T23:43+0300
2026-07-21T00:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd ordusu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımda ''Bugün ABD Doğu Saatiyle 16.00'da, Başkomutan'ın talimatıyla ABD güçleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı'' denildi.Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-iran-ile-ateskes-anlasmasindan-ne-siklikla-geri-adim-atti-1107404286.html
i̇ran
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd ordusu
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd ordusu
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
23:43 20.07.2026 (güncellendi: 00:03 21.07.2026)
ABD Ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda ''Bugün ABD Doğu Saatiyle 16.00'da, Başkomutan'ın talimatıyla ABD güçleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı'' denildi.
Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.