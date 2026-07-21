https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kanadadan-abdnin-yuzde-50-gumruk-vergisi-kararina-tepki-tek-tarafli-ticari-eylem-1107417934.html

Kanada'dan ABD'nin yüzde 50 gümrük vergisi kararına tepki: 'Tek taraflı ticari eylem'

Kanada'dan ABD'nin yüzde 50 gümrük vergisi kararına tepki: 'Tek taraflı ticari eylem'

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T10:31+0300

2026-07-21T10:31+0300

2026-07-21T10:31+0300

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mark carney

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulama kararına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Carney, söz konusu adımı ABD'nin son dönemde attığı "tek taraflı ticari eylemler serisinin son halkası" olarak nitelendirdi.Carney, bu adımlar arasında Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı (CUSMA) ihlal ettiğini savunduğu Kanada otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergilerinin de bulunduğunu belirtti.Kanada'nın ticari anlaşmazlıkların çözümü ve CUSMA'nın güncellenmesi amacıyla kapsamlı öneriler sunduğunu ifade eden Carney, ülkesinin serbest ve adil ticaret ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.Carney, Kanadalı işçileri, çiftçileri, işletmeleri ve aileleri korumak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınacağını da kaydetti.Trump yönetimi yüzde 50 ek vergi kararı almıştıABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı uygulamalarda bulunduğu" gerekçesiyle bazı Kanada mallarına yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören üç başkanlık bildirisini imzalamıştı.Beyaz Saray, kararın 1930 Gümrük Tarifesi Yasası'nın 338. maddesi kapsamında alındığını belirterek, uygulamanın ABD ihracatına yönelik ayrımcı muameleye karşılık niteliği taşıdığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-abd-ihracatina-yonelik-ayrimcilik-gerekcesiyle-kanada-mallarina-yuzde-50-gumruk-vergisi-1107411419.html

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