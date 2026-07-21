https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/berfu-yenenler-uzucu-haberi-sosyal-medyasindan-duyurdu--1107429645.html

Berfu Yenenler, üzücü haberi sosyal medyasından duyurdu

Berfu Yenenler, üzücü haberi sosyal medyasından duyurdu

Sputnik Türkiye

Berfu Yenenler hamilelik iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3'üncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği kaybettiğini duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T14:06+0300

2026-07-21T14:06+0300

2026-07-21T14:06+0300

yaşam

berfu yenenler

eser yenenler

hamilelik

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Sosyal medya fenomeni ve programcı Berfu Yenenler, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği 12'inci haftasında kaybettiğini açıkladı. Yenenler'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son bulduKomedyen oyuncu Eser Yenenler'le evlenen ve iki çocuk sahibi olan fenomen isim yaptığı paylaşımda zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Yaptığı duygusal paylaşımla üçüncü bebeğine hamile olduğunu doğrularken, çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiği 12 haftalık sürecin ardından bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yenenler paylaşımında şunları dile getirdi: 'Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ms-ile-mucadele-eden-serdar-ortacin-son-hali-hayranlarini-uzdu-zor-gunlerini-anlatti-1107418586.html

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berfu yenenler, eser yenenler, hamilelik