https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/berfu-yenenler-uzucu-haberi-sosyal-medyasindan-duyurdu--1107429645.html
Berfu Yenenler, üzücü haberi sosyal medyasından duyurdu
Berfu Yenenler, üzücü haberi sosyal medyasından duyurdu
Sputnik Türkiye
Berfu Yenenler hamilelik iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3'üncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği kaybettiğini duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T14:06+0300
2026-07-21T14:06+0300
2026-07-21T14:06+0300
yaşam
berfu yenenler
eser yenenler
hamilelik
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Sosyal medya fenomeni ve programcı Berfu Yenenler, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği 12'inci haftasında kaybettiğini açıkladı. Yenenler'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son bulduKomedyen oyuncu Eser Yenenler'le evlenen ve iki çocuk sahibi olan fenomen isim yaptığı paylaşımda zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Yaptığı duygusal paylaşımla üçüncü bebeğine hamile olduğunu doğrularken, çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiği 12 haftalık sürecin ardından bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yenenler paylaşımında şunları dile getirdi: 'Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ms-ile-mucadele-eden-serdar-ortacin-son-hali-hayranlarini-uzdu-zor-gunlerini-anlatti-1107418586.html
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berfu yenenler, eser yenenler, hamilelik
berfu yenenler, eser yenenler, hamilelik
Berfu Yenenler, üzücü haberi sosyal medyasından duyurdu
Berfu Yenenler hamilelik iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3'üncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya fenomeni ve programcı Berfu Yenenler, üçüncü bebeğine hamile olduğunu ama bebeği 12'inci haftasında kaybettiğini açıkladı. Yenenler'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu
Komedyen oyuncu Eser Yenenler'le evlenen ve iki çocuk sahibi olan fenomen isim yaptığı paylaşımda zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Yaptığı duygusal paylaşımla üçüncü bebeğine hamile olduğunu doğrularken, çok zor geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettiği 12 haftalık sürecin ardından bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yenenler paylaşımında şunları dile getirdi:
'Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. "