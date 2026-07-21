https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kahramanmarastaki-okul-saldirisiyla-ilgili-iddianame-kabul-edildi-saldirganin-anne-ve-babasi-1107435473.html
Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi: Saldırganın anne ve babası yargılanacak
Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi: Saldırganın anne ve babası yargılanacak
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi. Saldırganın anne ve babası yargılanacak. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T16:14+0300
2026-07-21T16:14+0300
2026-07-21T16:34+0300
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i̇sa aras mersinli
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cumhuriyet başsavcılığı
okul saldırısı
iddianame
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Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Dosya kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanmaları istendi. Anne ve babası hakim karşısına çıkacakKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilerek yargılama sürecinin başladığını belirtildi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı anımsatıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır."Ne olmuştuKahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/okullarda-7-basamakli-guvenlik-modeli-hayata-geciyor-okulla-karakol-arasinda-erken-uyari-sistemi-1105225471.html
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uğur mersinli, i̇sa aras mersinli, kahramanmaraş, onikişubat , cumhuriyet başsavcılığı, okul saldırısı, iddianame
uğur mersinli, i̇sa aras mersinli, kahramanmaraş, onikişubat , cumhuriyet başsavcılığı, okul saldırısı, iddianame
Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi: Saldırganın anne ve babası yargılanacak
16:14 21.07.2026 (güncellendi: 16:34 21.07.2026)
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi. Saldırganın anne ve babası yargılanacak.
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Dosya kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanmaları istendi.
Anne ve babası hakim karşısına çıkacak
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilerek yargılama sürecinin başladığını belirtildi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı anımsatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır."
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.