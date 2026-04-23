Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli hayata geçiyor: Okulla karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak

Okul saldırılarının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, okullardaki mevcut güvenlik sisteminin tamamen güncelliyor. Buna göre okullar için 7 basamaklı... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullardaki mevcut güvenlik sistemleri tamamen yenilenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 basamaklı güvenlik modelinin hayata geçeceğini belirtirken, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, sorunlu öğrenciler ise düzenli takip edilecek.Okullarda çelik zırh dönemi başlıyorTRTHaber'in haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, talimat verdi, bakanlık harekete geçti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, okullarda çelik zırh döneminin başlatılacağını belirterek alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı.Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek. Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, olası risklere hızlı müdahale edilebilecek.Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacakToplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak. Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.3 Bakanlık birlikte çalışacakBakanlıklar koordineli olarak çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak. Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek.

