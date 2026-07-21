https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/italyada-gozalti-sirasinda-gerceklesen-olum-polis-karsiti-protestolara-sebep-oldu-1107430657.html
İtalya'da gözaltı sırasında gerçekleşen ölüm, polis karşıtı protestolara sebep oldu
İtalya'da gözaltı sırasında gerçekleşen ölüm, polis karşıtı protestolara sebep oldu
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Bologna kentinde, polis tarafından yüzüstü yatırılarak etkisiz hale getirilen Abderrahim Fakir'in ölümü protestolara yol açtı. Olay görüntülerinin... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T14:44+0300
2026-07-21T14:44+0300
2026-07-21T14:44+0300
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gözaltı
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İtalya'nın Bologna şehrinde Fas doğumlu girişimci Abderrahim Fakir, polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti. Fakir'in yerde tutulduğu ve yardım istediği anların sosyal medyada yayılması üzerine yüzlerce kişi Bologna sokaklarına çıkarak adalet ve şeffaflık talep etti.İtalyan basınına göre polis, saldırgan davrandığı ve bir araca zarar verdiği bildirilen bir kişi için Bologna'nın Pilastro bölgesine çağrıldı. Polislerin Fakir'i sakinleştirmeye çalıştığı, ardından biber gazı kullanarak yere yatırdığı ve kelepçelemeye çalıştığı aktarıldı.Bir bölge sakini tarafından kaydedilen görüntülerde 42 yaşındaki Fakir'in yüzüstü yerde tutulduğu ve iki polis tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor.Fakir'in görüntülerde defalarca "Yardım edin, yardım edin, yeter" diye seslendiği, bir süre sonra ise hareketsiz kaldığı görülüyor. Polislerin, Fakir hareketsiz kaldıktan sonra ayaklarını bağladığı, sağlık ekiplerinin ise bir süre sonra yaşamsal belirtilerini kontrol ettiği aktarıldı.Fakir'in kalp rahatsızlığı ve astımı bulunduğu da İtalyan basınında yer aldı.Polisle göstericiler karşı karşıya geldiGörüntülerin yayılmasının ardından yüzlerce kişi Bologna'da protesto düzenledi. Göstericiler, 'Fakir için adalet ve gerçek' yazılı pankartlar taşırken polis karşıtı sloganlar attı.ANSA'nın haberine göre bazı göstericiler polis binalarının yakınına ses bombası attı. Polis ise kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.Bir grup gösterici ise Fakir'in fotoğrafını taşıyarak bir meydanda oturma eylemi düzenledi. Bu protestonun şiddet içermeyen bir eylem olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.Fakir'in kız kardeşi Khadija Fakir, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kardeşimi soğukkanlılıkla öldürdüler, adalet istiyorum" dedi.Soruşturma başlatıldıSavcılık, Fakir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bologna polisi, müdahaleye katılan polislerin vücut kameralarındaki görüntüleri soruşturmayı yürüten yetkililere teslim edeceğini açıkladı.
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bologna, fas, polis, gözaltı, can kaybı, protesto
bologna, fas, polis, gözaltı, can kaybı, protesto
İtalya'da gözaltı sırasında gerçekleşen ölüm, polis karşıtı protestolara sebep oldu
İtalya'nın Bologna kentinde, polis tarafından yüzüstü yatırılarak etkisiz hale getirilen Abderrahim Fakir'in ölümü protestolara yol açtı. Olay görüntülerinin yayılmasının ardından göstericilerle polis karşı karşıya geldi.
İtalya'nın Bologna şehrinde Fas doğumlu girişimci Abderrahim Fakir, polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti. Fakir'in yerde tutulduğu ve yardım istediği anların sosyal medyada yayılması üzerine yüzlerce kişi Bologna sokaklarına çıkarak adalet ve şeffaflık talep etti.
İtalyan basınına göre polis, saldırgan davrandığı ve bir araca zarar verdiği bildirilen bir kişi için Bologna'nın Pilastro bölgesine çağrıldı. Polislerin Fakir'i sakinleştirmeye çalıştığı, ardından biber gazı kullanarak yere yatırdığı ve kelepçelemeye çalıştığı aktarıldı.
Bir bölge sakini tarafından kaydedilen görüntülerde 42 yaşındaki Fakir'in yüzüstü yerde tutulduğu ve iki polis tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor.
Fakir'in görüntülerde defalarca "Yardım edin, yardım edin, yeter" diye seslendiği, bir süre sonra ise hareketsiz kaldığı görülüyor. Polislerin, Fakir hareketsiz kaldıktan sonra ayaklarını bağladığı, sağlık ekiplerinin ise bir süre sonra yaşamsal belirtilerini kontrol ettiği aktarıldı.
Fakir'in kalp rahatsızlığı ve astımı bulunduğu da İtalyan basınında yer aldı.
Polisle göstericiler karşı karşıya geldi
Görüntülerin yayılmasının ardından yüzlerce kişi Bologna'da protesto düzenledi. Göstericiler, 'Fakir için adalet ve gerçek' yazılı pankartlar taşırken polis karşıtı sloganlar attı.
ANSA'nın haberine göre bazı göstericiler polis binalarının yakınına ses bombası attı. Polis ise kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Bir grup gösterici ise Fakir'in fotoğrafını taşıyarak bir meydanda oturma eylemi düzenledi. Bu protestonun şiddet içermeyen bir eylem olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.
Fakir'in kız kardeşi Khadija Fakir, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kardeşimi soğukkanlılıkla öldürdüler, adalet istiyorum" dedi.
Savcılık, Fakir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bologna polisi, müdahaleye katılan polislerin vücut kameralarındaki görüntüleri soruşturmayı yürüten yetkililere teslim edeceğini açıkladı.
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi
, soruşturmanın olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkaracağına inandığını belirterek sürece "tam güven"
duyduğunu söyledi.
İtalya Avrupa İşleri Bakanı Tommaso Foti
ise protestolarda atılan polis karşıtı sloganları "utanç verici"
olarak nitelendirdi.
Fakir'in avukatı Barbara Spinelli
, müvekkilini geçen yıl oturma iznini yenileme başvurusu sırasında tanıdığını belirterek onun "çok nazik, eğitimli ve saygılı bir insan"
olduğunu söyledi. Ayrıca Fakir'in sınır dışı edilmekten endişe duyduğunu belirterek, "Ona İtalya'nın demokratik bir ülke olduğunu ve polisin burada kurallara uyduğunu söylemiştim. Bir daha insanlara korkmamaları gerektiğini nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum"
ifadelerini kullandı.