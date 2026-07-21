https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/istanbulda-hesapci-operasyonu-banka-hesaplarini-kiralayip-dolandiricilik-yapan-20-kisi-gozaltinda-1107413649.html

İstanbul'da 'hesapçı' operasyonu: Banka hesaplarını kiralayıp dolandırıcılık yapan 20 kişi gözaltında

İstanbul'da 'hesapçı' operasyonu: Banka hesaplarını kiralayıp dolandırıcılık yapan 20 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyeti'nin operasyonunda, reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan ve kamuoyunda "hesapçı" olarak... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T08:13+0300

2026-07-21T08:13+0300

2026-07-21T08:13+0300

türki̇ye

operasyon

dolandırıcılık

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İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan, kamuoyunda "hesapçı" olarak tabir edilen kişileri temin eden şüpheliler tespit edildi.Şüphelilerin, hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettiği, dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarılmasını sağladığı belirlendi.Ayrıca şüphelilerin, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettiği anlaşıldı.Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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