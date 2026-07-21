https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/istanbul-valiligi-tarih-vererek-uyardi-saganak-ve-kuvvetli-poyraz-geliyor-1107433490.html
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yarından itibaren pazar gününe kadar sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T15:36+0300
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2026-07-21T15:37+0300
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sağanak yağış uyarısı
istanbul hava durumu
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Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul için uyarı geldi. İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar geliyor: Önce dört ilçede başlayacakİstanbul Valiliği'nin uyarısında şu noktalara dikkat çekildi"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklar düşecekRüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, avrupa yakası, meteoroloji, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, avrupa yakası, meteoroloji, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor
15:36 21.07.2026 (güncellendi: 15:37 21.07.2026)
İstanbul Valiliği, yarından itibaren pazar gününe kadar sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul için uyarı geldi. İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar geliyor: Önce dört ilçede başlayacak
İstanbul Valiliği'nin uyarısında şu noktalara dikkat çekildi
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.
Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"