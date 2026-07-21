Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/istanbul-valiligi-tarih-vererek-uyardi-saganak-ve-kuvvetli-poyraz-geliyor-1107433490.html
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor
İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yarından itibaren pazar gününe kadar sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T15:36+0300
2026-07-21T15:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
avrupa yakası
meteoroloji
hava sıcaklığı
sağanak
sağanak yağış uyarısı
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_0:25:1062:622_1920x0_80_0_0_685407c1e3163a8503ff5f96b8455da4.jpg
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul için uyarı geldi. İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar geliyor: Önce dört ilçede başlayacakİstanbul Valiliği'nin uyarısında şu noktalara dikkat çekildi"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklar düşecekRüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html
türki̇ye
i̇stanbul
avrupa yakası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087313553_101:0:962:646_1920x0_80_0_0_0b6160eb901f3d6a22d7913bccf43422.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, avrupa yakası, meteoroloji, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, avrupa yakası, meteoroloji, hava sıcaklığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, istanbul hava durumu

İstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli poyraz geliyor

15:36 21.07.2026 (güncellendi: 15:37 21.07.2026)
© Halis Akyıldızİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Halis Akyıldız
Abone ol
İstanbul Valiliği, yarından itibaren pazar gününe kadar sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul için uyarı geldi. İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Uyarıda hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece düşeceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar geliyor: Önce dört ilçede başlayacak

İstanbul Valiliği'nin uyarısında şu noktalara dikkat çekildi
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

Sıcaklıklar düşecek

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
TÜRKİYE
AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek
Dün, 13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала