https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/israilde-universite-yetkililerinin-siyasi-aciklamalar-yapmasi-yasaklandi-1107438275.html

İsrail'de üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapması yasaklandı

İsrail'de üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapması yasaklandı

Sputnik Türkiye

İsrail Yükseköğretim Konseyi, üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapmasını yasaklayan kararı onayladı. Kararın ‘ifade özgürlüğüne zarar vermediği’ iddia edildi.

2026-07-21T17:58+0300

2026-07-21T17:58+0300

2026-07-21T17:58+0300

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haberler

i̇srail eğitim bakanı yoav kisch

haaretz

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Haaretz gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in baskılarıyla hazırlanan "kurumsal tarafsızlık" taslağının kabul edilmesiyle üniversite rektörleri, dekanlar ve diğer alt yöneticilerin siyasi beyanlarda bulunması yasaklandı.İsrail Yükseköğretim Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın "akademik özgürlüğe ve öğretim görevlileri ile öğrencilerin kişisel ifade özgürlüğüne zarar vermediği" ileri sürüldü.Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Kisch, akademinin "siyasi mücadele için değil, araştırma ve düşünce özgürlüğü için var olduğunu" ve bu kararla akademinin herkese açık bir alan olarak kalmasını sağladıklarını savundu.‘Dersleri askıya almalarına misilleme’İsrail basını, söz konusu kararın üniversite yönetimlerinin bazı kritik maddeleri 2023'te yasalaşan tartışmalı yargı reformuna karşı açıklamaları ve dersleri askıya almasına bir misilleme olduğunu aktarıyor.Eğitim Bakanı Kisch, mayıs ayında üniversitelere ültimatom vererek siyasi tartışmalardan kaynaklanan grevlerin son bulmaması durumunda, Likud Milletvekili Avichay Buaron tarafından sunulan akademik kuruluşlara bütçe kesintilerini öngören yasayı gündeme alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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i̇srail, haberler, i̇srail eğitim bakanı yoav kisch, haaretz