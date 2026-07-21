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İsrail'de üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapması yasaklandı
İsrail'de üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapması yasaklandı
Sputnik Türkiye
İsrail Yükseköğretim Konseyi, üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapmasını yasaklayan kararı onayladı. Kararın ‘ifade özgürlüğüne zarar vermediği’ iddia edildi.
2026-07-21T17:58+0300
2026-07-21T17:58+0300
dünya
i̇srail
haberler
i̇srail eğitim bakanı yoav kisch
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in baskılarıyla hazırlanan "kurumsal tarafsızlık" taslağının kabul edilmesiyle üniversite rektörleri, dekanlar ve diğer alt yöneticilerin siyasi beyanlarda bulunması yasaklandı.İsrail Yükseköğretim Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın "akademik özgürlüğe ve öğretim görevlileri ile öğrencilerin kişisel ifade özgürlüğüne zarar vermediği" ileri sürüldü.Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Kisch, akademinin "siyasi mücadele için değil, araştırma ve düşünce özgürlüğü için var olduğunu" ve bu kararla akademinin herkese açık bir alan olarak kalmasını sağladıklarını savundu.‘Dersleri askıya almalarına misilleme’İsrail basını, söz konusu kararın üniversite yönetimlerinin bazı kritik maddeleri 2023'te yasalaşan tartışmalı yargı reformuna karşı açıklamaları ve dersleri askıya almasına bir misilleme olduğunu aktarıyor.Eğitim Bakanı Kisch, mayıs ayında üniversitelere ültimatom vererek siyasi tartışmalardan kaynaklanan grevlerin son bulmaması durumunda, Likud Milletvekili Avichay Buaron tarafından sunulan akademik kuruluşlara bütçe kesintilerini öngören yasayı gündeme alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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i̇srail, haberler, i̇srail eğitim bakanı yoav kisch, haaretz
i̇srail, haberler, i̇srail eğitim bakanı yoav kisch, haaretz

İsrail'de üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapması yasaklandı

17:58 21.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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İsrail Yükseköğretim Konseyi, üniversite yetkililerinin siyasi açıklamalar yapmasını yasaklayan kararı onayladı. Kararın ‘ifade özgürlüğüne zarar vermediği’ iddia edildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in baskılarıyla hazırlanan "kurumsal tarafsızlık" taslağının kabul edilmesiyle üniversite rektörleri, dekanlar ve diğer alt yöneticilerin siyasi beyanlarda bulunması yasaklandı.
İsrail Yükseköğretim Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın "akademik özgürlüğe ve öğretim görevlileri ile öğrencilerin kişisel ifade özgürlüğüne zarar vermediği" ileri sürüldü.
Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Kisch, akademinin "siyasi mücadele için değil, araştırma ve düşünce özgürlüğü için var olduğunu" ve bu kararla akademinin herkese açık bir alan olarak kalmasını sağladıklarını savundu.

‘Dersleri askıya almalarına misilleme’

İsrail basını, söz konusu kararın üniversite yönetimlerinin bazı kritik maddeleri 2023'te yasalaşan tartışmalı yargı reformuna karşı açıklamaları ve dersleri askıya almasına bir misilleme olduğunu aktarıyor.
Eğitim Bakanı Kisch, mayıs ayında üniversitelere ültimatom vererek siyasi tartışmalardan kaynaklanan grevlerin son bulmaması durumunda, Likud Milletvekili Avichay Buaron tarafından sunulan akademik kuruluşlara bütçe kesintilerini öngören yasayı gündeme alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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