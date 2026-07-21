https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/israil-basini-jd-vancein-ekibi-netanyahu-trump-gorusmesini-engellemeye-calisiyor-1107431176.html

İsrail basını: JD Vance'in ekibi, Netanyahu-Trump görüşmesini engellemeye çalışıyor

İsrail basını: JD Vance'in ekibi, Netanyahu-Trump görüşmesini engellemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

İsrail basınına göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e yakın isimler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T14:30+0300

2026-07-21T14:30+0300

2026-07-21T14:30+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

j.d. vance

i̇srail

i̇ran

benyamin netanyahu

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan olası görüşmeyi engellemeye çalıştığı iddia edildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Vance'e yakın isimler, Netanyahu'nun Trump üzerinde İran politikası konusunda daha sert bir çizgi benimsenmesi yönünde baskı kurmasını istemiyor.Haberde, Beyaz Saray'da Vance'e yakın çevrelerin, olası görüşmeyi "Trump'ı İran konusunda daha sert bir konuma itme girişimi" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle görüşmenin gerçekleşmemesi için aktif çaba gösterdiği öne sürüldü.'Trump ile Netanyahu'nun ilişkisi sanıldığından daha iyi'Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, kamuoyunda zaman zaman gergin olarak yansıtılan Trump-Netanyahu ilişkisinin gerçekte çok daha iyi durumda olduğunu savundu.Yetkililer, iki lider arasında kamuoyuna yansıyan bazı gerilimlerin ise "danışıklı dövüş" niteliğinde olduğunu iddia etti.Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un danışmanı Aryeh Lightstone'un Netanyahu ile bir araya gelerek olası görüşmenin takvimini belirlemesinin beklendiği aktarıldı.'Netanyahu, görüşme garantisi olmadan Washington'a gitmek istemiyor'Habere göre Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 27 Temmuz'da düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitmeyi planlıyor. Ancak İsrail Başbakanı'nın, Trump ile görüşme konusunda garanti alamadan Washington'a gitmek istemediği öne sürüldü.Vance'in İsrail açıklamalarıABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'ın müzakere hedeflerini hayata geçirmeye çalıştığı için İsrail hükümeti tarafından desteklenen bazı isimlerin kendisini hedef aldığını söylemişti.İsrail'in ABD siyasetini etkileme kapasitesinin birçok ülkeden daha güçlü olduğunu savunan Vance, İran ile yürütülen barış görüşmelerinden İsrail hükümeti içinde rahatsız olan isimler bulunduğunu ve bunun somut örneklerinin görüldüğünü ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iranli-uzman-abdnin-iranla-catismadaki-kayiplari-ukraynaya-yapilan-yardimlari-asti-1107426687.html

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abd, donald trump, j.d. vance, i̇srail, i̇ran, benyamin netanyahu