https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iranli-uzman-abdnin-iranla-catismadaki-kayiplari-ukraynaya-yapilan-yardimlari-asti-1107426687.html

İranlı uzman: ABD'nin İran’la çatışmadaki kayıpları Ukrayna’ya yapılan yardımları aştı

İranlı uzman: ABD'nin İran’la çatışmadaki kayıpları Ukrayna’ya yapılan yardımları aştı

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, Washington’ın bölgedeki askeri ve ekonomik kayıplarının, Ukrayna’ya verilen desteği geride bıraktığını belirtti. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:13+0300

2026-07-21T13:13+0300

2026-07-21T13:16+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

uzman yorumu

emad abşenas

abd

i̇ran

ukrayna

stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis)

f-35

f-22

füze

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin İran ile girdiği çatışmaların Washington yönetimine maliyeti ve askeri bilançosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Abşenas, ABD iç politikasına atıfta bulunarak, Donald Trump’ın Ukrayna’ya ayrılan 100 milyar dolarlık yardımı zamanında sert bir dille eleştirdiğini, ancak güncel verilerin ABD’nin İran ile altı aylık çatışma sürecinde çok daha büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldığını gösterdiğini söyledi.‘Silah harcamaları 120 milyar doları aştı’ABD basınında yer alan bilgilere dayandırılan açıklamaya göre, Washington yönetimi silahlanma için şimdiden 120 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Pentagon’un Kongre’ye sunduğu 28 milyar dolarlık raporun yalnızca ilk aşamadaki operasyonel giderleri kapsadığını belirten Abşenas, bu rakama imha edilen veya tükenen mühimmatın dahil edilmediğini söyledi.Uzman, Pentagon’un oluşan kayıpları telafi etmek amacıyla Kongre'den 600 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğunu kaydetti.‘ABD füze krizinin eşiğinde’Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) araştırmalarına atıfta bulunan Abşenas, ABD’nin füze sistemlerinin yarısından fazlasının imha edildiğini dile getirdi.Çatışmaların mevcut tempoda devam etmesi halinde ABD’nin birkaç hafta içinde ciddi bir füze kıtlığı ile yüzleşeceğini belirten İranlı uzman, füze savunma sistemlerinin büyük bölümünün İsrail’i korumak için kullanıldığını, bu durumun ise ABD’nin bölgedeki kendi üslerini korumasız bıraktığını bildirdi.Bölgedeki üsler ve hava kuvvetleri ağır darbe aldıAbşenas, konuyla ilgili diğer önemli hususları şöyle sıraladı:‘Pentagon gerçek kayıpları gizliyor’İranlı uzman Abşenas, Pentagon’un resmi bilançolarda gerçek kayıpları düşük gösterdiğini söyledi. Resmi raporlara, personelin yüzde 90’ını oluşturan sözleşmeli personelin ve yabancı paralı askerlerin dahil edilmediği, savaş gemilerinde meydana gelen hasarlara ilişkin bilgilerin ise gizlendiği kaydetti.Küresel ekonomiye 2.5 trilyon dolarlık faturaSavaşın ekonomik boyutuna da değinen Abşenas, çatışmaların küresel ekonomiye maliyetinin 2.5 trilyon doları bulduğunu değerlendirdi. Bu zararın 1.2 trilyon dolarının; yükselen fiyatlar, borsa kayıpları ve işsizlik yoluyla doğrudan Amerikalı mükelleflerin sırtına yüklendiğini belirten uzman, ABD’nin doğrudan askeri harcamalarının ise 250 milyar doları aşacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-basinindan-sert-elestiri-pentagon-iran-savasinda-suskunluk-stratejisini-secti-1107425204.html

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uzman yorumu, emad abşenas, abd, i̇ran, ukrayna, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis), f-35, f-22, füze