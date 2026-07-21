https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/israil-askerleri-bati-zavtardan-cekildi-lubnan-ordusu-bolgeye-konuslanmaya-basladi-1107415989.html

İsrail askerleri Batı Zavtar'dan çekildi, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başladı

İsrail askerleri Batı Zavtar'dan çekildi, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD, Lübnan ve İsrail arasında yürütülen 'güvenli bölge' pilot uygulaması kapsamında yeni aşamaya geçildi. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Batı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T09:57+0300

2026-07-21T09:57+0300

2026-07-21T09:57+0300

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lübnan

i̇srail

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" süreci kapsamında önemli bir aşama geride kaldı. İsrail askerlerinin Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başladı.Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkilisi, İsrail birliklerinin bölgeden ayrılmasının hemen ardından Lübnan ordusunun Batı Zavtar'da konuşlanmaya başladığını açıkladı.İsrail 'güvenli bölge' pilot uygulamasını duyurmuştuİsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Lübnan ordusuyla koordinasyon içinde "Güvenli Bölge" adlı pilot uygulamanın başlatıldığını duyurmuştu.İsrail ordusu, siyasi makamların talimatları doğrultusunda başlatılan uygulama kapsamında İsrail, ABD ve Lübnan ordularına bağlı ekiplerin ateşkes ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyon yürüttüğü belirtmiş, anlaşmanın ihlal edilmesi halinde 'güçlü şekilde karşılık verileceği' uyarısında bulunulmuştu.Lübnan ordusu vatandaşları uyarmıştıLübnan ordusu ise bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Batı Zavtar'ın da pilot bölge kapsamına alındığını duyurmasına rağmen İsrail askerlerinin henüz beldeden çekilmediğini belirterek vatandaşlardan bölgeye dönmemelerini istemişti.Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanacağı belirtilmiş ve güvenlik nedeniyle askeri birliklerin talimatlarına uyulması çağrısında bulunulmuştu.Çerçeve anlaşması kapsamında kademeli çekilmeABD Dışişleri Bakanlığı da Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını açıklamıştı.Washington yönetimi, uygulamayı İsrail ile Lübnan arasında Roma'da gerçekleştirilen son müzakerelerin doğrudan sonucu olarak nitelendirirken, taraflarla koordinasyonun süreceğini bildirmişti.

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ortadoğu, lübnan, i̇srail, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)