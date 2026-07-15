https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/israil-ordu-radyosu-yedek-birlikler-cokusun-esiginde-personel-ve-techizat-krizi-buyuyor-1107260620.html

İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çöküşün eşiğinde, personel ve teçhizat krizi büyüyor

İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çöküşün eşiğinde, personel ve teçhizat krizi büyüyor

Sputnik Türkiye

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan yedek askerler ve komutanlar, Gazze ve Lübnan'daki operasyonların ardından ordunun yedek birliklerinde ciddi personel ve... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T09:30+0300

2026-07-15T09:30+0300

2026-07-15T09:30+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

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lübnan

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gazze

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İsrail Ordu Radyosu, Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdüren İsrail ordusunun yedek birlik kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını ve bazı birliklerin fiilen çöküş noktasına geldiğini öne sürdü.Radyoya konuşan, Lübnan'ın güneyindeki operasyonlara katılan yedek askerler ve komutanlar, tugay ve taburların personel açısından önemli ölçüde zayıfladığını, açıklanan görevdeki asker sayılarının ise sahadaki durumu tam olarak yansıtmadığını savundu.Haberde, asker ve komutanların aktardığı bilgilerin, siyasi ve askeri karar alıcıların kamuoyuna sunduğu tabloyla örtüşmediği belirtildi.İddiaya göre, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankı imha edildi ya da hasar gördü. Ayrıca zırhlı araç eksikliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının da sınırlı tutulduğu ifade edildi.Katılım oranları resmiyette yüksekHaberde, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulandan daha az sayıda yedek askeri göreve çağırarak katılım oranlarını resmi kayıtlarda yüksek gösterdiği öne sürüldü.Resmi olarak "aktif görevde" görünen çok sayıda askerin ise tükenmişlik, psikolojik yorgunluk ve kişisel nedenlerle uzun süre sahada görev yapamadığı, bunun birliklerdeki personel açığını daha da artırdığı belirtildi.İsrailli bir komutan, "Ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok. Kamuoyu tam kapasiteye sahip tugaylardan söz edildiğini duyuyor ancak sahada çok daha az asker, tank ve zırhlı araç bulunuyor" ifadelerini kullandı.Aynı komutan, "Yedek askeri sistemin bazı bölümleri fiilen çöküş noktasında. Bazı birliklerin durumu diğerlerinden daha iyi olsa da bu şekilde devam etmek çok zor" değerlendirmesinde bulundu.Komuta zincirinde aksaklıkHaberde ayrıca, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda yaşanan kayıplar ile nitelikli personel eksikliğinin emir-komuta zincirini de olumsuz etkilediği öne sürüldü.Lübnan'ın güneyindeki bir ihtiyat bölüğünde komutanın görevden alınması ve yardımcı komutanların bulunmaması nedeniyle birlikte yalnızca bir muvazzaf subayın kaldığı, bu nedenle bazı rütbesiz askerlerin bölüğü yönetmekle görevlendirildiği aktarıldı.Genç askerlerin görevden ayrıldığı öne sürüldüHabere göre, zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 551. Tugay bünyesindeki yedek birliklere katılan bazı elit komando timleri de görev yapmayı reddetti.Psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra üniversite eğitimlerinin aksaması nedeniyle bazı genç askerlerin, komutanlarının onayıyla personel listesinden çıkarıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/hamas-sozcusu-kasimin-israilin-aracina-duzenledigi-saldiridan-kurtuldugu-aciklandi-1107160200.html

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