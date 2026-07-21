https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ispanyada-sigara-yasagi-restoran-teraslari-universite-kampusleri-ve-plajlari-da-kapsayacak-sekilde-1107441950.html

İspanya'da sigara yasağı restoran terasları, üniversite kampüsleri ve plajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor

İspanya'da sigara yasağı restoran terasları, üniversite kampüsleri ve plajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor

Sputnik Türkiye

İspanya hükümeti, sigara ve elektronik sigara kullanımını kısıtlayan yasa tasarısını onaylayarak İspanya Meclisi'ne gönderdi. Buna göre dumansız alanların... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T20:23+0300

2026-07-21T20:23+0300

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elektronik sigara

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İspanya’da restoran terasları ile plajları dumansız alan kapsamına alan ve 18 yaş altındakilerin tütün ile elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasa tasarısı bakanlar kurulu tarafından onaylanarak meclise sevk edildi.İspanya devlet televizyonu RTVE'nin aktardığı bilgilere göre yeni yasal düzenleme reşit olmayan bireylerin sigara satın almasının yanı sıra tütün ürünü kullanmasını da tamamen yasaklıyor.Tasarı meclisten onay aldığı takdirde sigara ve elektronik sigara kullanımının yasaklanacağı alanlar bar ve restoran teraslar, üniversite kampüsleri, yüzme havuzları ve plajlar ile sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve kamu binalarının 15 metre çevresini kapsayacak.Düzenleme ile geleneksel sigaraların yanı sıra nikotinli/nikotinsiz elektronik cihazlar, bitkisel sigaralar, nargileler ve sigara taklidi yapan diğer tüm ürünler aynı kısıtlamalara tabi tutulacak. Nikotin poşetlerinin reşit olmayanlar tarafından kullanımı yasaklanırken, bu ürünler genel dumansız alan düzenlemesinin dışında bırakıldı.İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, düzenlemenin tütünden arınmış bir nesil yetiştirmeyi ve halk sağlığını korumayı hedeflediğini belirtti. Gomez, ülkede sigara kullanımına bağlı olarak her yıl yaklaşık 50 bin ölümün gerçekleştiğini ifade etti.Tasarı doğrultusunda, tütün ve benzeri ürünlerin dijital platformlar ile sosyal medya dahil olmak üzere tüm mecralardaki doğrudan ya da dolaylı reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerine kısıtlama getirilecek.Yasa tasarısında kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak para cezaları ise şöyle:İspanya Otelcilik Federasyonu ise tasarıya karşı çıkıyor. Federasyon, bu düzenlemenin ülke turizmini ve İspanya'nın uluslararası imajını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/israilde-universite-yetkililerinin-siyasi-aciklamalar-yapmasi-yasaklandi-1107438275.html

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i̇spanya, sigara, elektronik sigara