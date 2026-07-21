https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-basinindan-sert-elestiri-pentagon-iran-savasinda-suskunluk-stratejisini-secti-1107425204.html

ABD basınından sert eleştiri: Pentagon İran savaşında suskunluk stratejisini seçti

ABD basınından sert eleştiri: Pentagon İran savaşında suskunluk stratejisini seçti

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), tırmanan İran savaşına dair kamuoyunu bilgilendirmekten kaçınırken; iki buçuk aydır basın toplantısı düzenlemeyen Savaş Bakanı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T12:40+0300

2026-07-21T12:40+0300

2026-07-21T12:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abd savaş bakanlığı

pentagon

pete hegseth

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medya

donald trump

i̇ran

ürdün

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ABD medyasında yer alan analiz ve haberlere göre, Pentagon ABD ile İran arasındaki askeri çatışmalar şiddetlenirken çelişkili ve sessiz bir tutum sergiliyor. Gazeteciler, “Amerikan halkı, ABD'nin İran'daki savaşına dair şeffaflığı hak ediyor; ancak şu an sunulan tablo bunun yanından bile geçmiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.Basın odası boşaltıldı, bilgi akışı kesildiCNN'in aktardığı bilgilere göre Pentagon, iki buçuk aydır hiçbir resmi basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, yeniden başlayan hava harekatlarının arkasındaki askeri stratejiyi kamuoyuna açıklamadığı gibi, bakanlığı son dönemde hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin ölüm koşullarına ilişkin detayları da gizli tuttu. Medya mensupları, bu durumun bilgiyi kontrol etmeye, erişimi sınırlandırmaya ve zor soruları yanıtlamaktan kaçınmaya yönelik geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor.Geçmişteki askeri çatışmalarda Pentagon düzenli basın toplantıları düzenler ve askeri liderler —isteksizce de olsa— medyanın kamuoyunu, asker ailelerini ve ülkenin geri kalanını bilgilendirme sorumluluğuna saygı gösterirdi. Ancak mevcut tablo, bu anlayışın geride kaldığını gösteriyor. Hegseth; aralarında eski işvereni Fox News'un da bulunduğu medya kuruluşlarıyla açık bir mücadeleye girişerek basını Pentagon binasından uzaklaştırdı ve serbest bilgi akışını belirgin şekilde kısıtladı.Mayıs ayından bu yana sessizlikGeçtiğimiz kış Hegseth'in halkla ilişkiler birimi, deneyimli askeri muhabirlerin yerini MAGA (Make America Great Again) çizgisindeki gazetecilerle değiştirmeye (en azından onlarla desteklemeye) çalışmıştı. Ancak bugün Trump destekçisi bu yayın organları dahi bilgiye erişemiyor. CNN'in haberine göre Pentagon'daki son resmi basın toplantısı 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.Pentagon: ‘Fake News ile vakit kaybediyoruz’CNN'in basın toplantılarının yapılmamasına yönelik sorularını yanıtlayan Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell, hükümetin İran'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin "kesintisiz ve kapsamlı bilgiyi gerçek zamanlı olarak sunduğunu" iddia etti.Parnell açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Sözcünün bu sert açıklaması, yakın gelecekte resmi basın toplantılarının yapılmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.Sızıntı operasyonları kaynakları baskı altına alıyorSüreç nedeniyle askeri muhabirler, Hegseth'in hedefinde olan anonim kaynaklara her zamankinden daha fazla bağımlı hale geldi. Hegseth'in geçen hafta Adalet Bakanlığı bünyesinde sızıntılarla mücadele edecek yeni bir görev gücü kurulduğunu açıklaması, bürokrasideki gerilimi iyice tırmandırdı. İsmini vermek istemeyen bir askeri muhabir, "Bu birim kurulduğundan beri atmosfer daha da gerildi. Kaynaklar, sırf gazetecilerle konuştukları için yargılanabilecekleri hissine kapılıyor"değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde Ürdün ve Irak'ta hayatını kaybeden Amerikan askerlerine ilişkin detayların büyük kısmı da yine bu isimsiz yetkililer aracılığıyla kamuoyuna sızdı.Önde gelen haber organlarında çıkan haberlerde Pentagon'un konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı vurgulanıyor.Gerçekler ve söylemler arasındaki makas büyüyorThe New York Times gazetesinden Eric Schmitt, İran'ın son birkaç gün içinde Ürdün'deki ABD birliklerine yönelik üç ayrı saldırı düzenlediğini, onlarca askerin yaralandığını ve birkaç helikopterin hasar gördüğünü bildirdi. Ancak Pentagon ne bu saldırıları ne de yaşanan kayıp ve hasarları açıkladı.Schmitt ayrıca Trump yönetiminin, İran savaşının ABD'nin kritik ve yüksek maliyetli mühimmat stoklarını nasıl tükettiğini ve İran'ın önemli miktardaki füze kapasitesini nasıl koruyup yenileyebildiğini de kamuoyundan gizlediğini belirtti.The Washington Post'a konuşan ve basına konuşma yetkisi olmadığı için isimsiz kalmayı şart koşan bir yetkili, ABD'nin tam ölçekli bir savaşa hazırlandığını belirterek şu uyarıda bulundu:CNN analisti Stephen Collinson de yayımladığı değerlendirmede, "Gelen ilk görüntülere bakılırsa yönetim bu savaşı yeterince izah edebilmiş değil. Dokuz gecedir süren hava saldırılarının ardından tam ölçekli bir hava savaşına geri dönülmesi de bunun bir istisnası değil" ifadesini kullandı.Savunma Bakanı Hegseth ise hava saldırılarına ilişkin neredeyse hiçbir açıklama yapmayıp sadece ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) paylaşımlarını yeniden paylaşmakla yetiniyor. Hegseth geçtiğimiz günlerde askerlerin testosteron seviyelerinin ölçülmesine yönelik yeni bir programı tanıtan bir video yayımlamış, ardından Bilgi Sızıntılarını Tespit Etme ve Yargılama Ortak Görev Gücü kurulduğunu duyurmuştu. Ancak gazeteciler konuyla ilgili detay istediğinde Pentagon yine sessizliğe büründü.Tüm bu bilgi engellemeleri ve sahadaki tırmanışın ortasında Başkan Donald Trump'ın ABD'nin İran karşısında ezici bir üstünlük kurduğuna dair iddialı açıklamaları ise derin bir bilişsel çelişki yaratmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/pakistan-ve-katardan-abd-ile-irana-ateskes-gorusmelerine-donus-cagrisi-1107423691.html

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