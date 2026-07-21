https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-saldirilarinda-yaklasik-100-asker-yaralandi-1107410975.html

'İran saldırılarında yaklaşık 100 asker yaralandı'

'İran saldırılarında yaklaşık 100 asker yaralandı'

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun Ortadoğu'daki üslerine bu ay düzenlenen İran saldırılarında yaklaşık 100 askerin yaralandığı Pentagon tarafından doğrulandı 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T02:02+0300

2026-07-21T02:02+0300

2026-07-21T02:02+0300

dünya

abd

i̇ran

cbs

the new york times (nyt)

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg

ABD ordusunun Ortadoğu ülkelerindeki üslerine bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.CBS News'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği üslerde çok sayıda askerin yaralandığını öne sürdü. Haberde, yaralıların çoğunun tedavilerinin ardından görevlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Pentagon'dan Açıklama: Çoğu hafif beyin sarsıntısıPentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 'bir dereceye kadar yaralandığının' tespit edildiğini ve bunlardan yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.Parnell, yaralı personelin mücadeleye devam etmeye kararlı olduğunu belirterek, yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntısı niteliğinde olduğunu kaydetti.Bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı iddiasıNew York Times (NYT) gazetesi, Pentagon'un, İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bu saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı bilgisini başlangıçta kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürmüştü.Gazeteye konuşan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin kaybolduğu saldırı öncesinde, İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini, bu olaylarda çok sayıda askerin yaralandığını ve birçok helikopterin hasar aldığını iddia etmişti.Ölen ABD askeri sayısı 17'ye çıktıDiğer yandan, CENTCOM (ABD Merkez Komutanlığı), 17 Temmuz'da Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 1 askerin kayıp olduğunu duyurmuştu.Ardından 18 Temmuz'da Irak'ta, bir İHA'ya ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bu son olayla birlikte, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte ölen toplam ABD askeri sayısı 17'ye ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, cbs, the new york times (nyt), pentagon