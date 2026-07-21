https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-saldirilarinda-yaklasik-100-asker-yaralandi-1107410975.html
'İran saldırılarında yaklaşık 100 asker yaralandı'
'İran saldırılarında yaklaşık 100 asker yaralandı'
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun Ortadoğu'daki üslerine bu ay düzenlenen İran saldırılarında yaklaşık 100 askerin yaralandığı Pentagon tarafından doğrulandı 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD ordusunun Ortadoğu ülkelerindeki üslerine bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.CBS News'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği üslerde çok sayıda askerin yaralandığını öne sürdü. Haberde, yaralıların çoğunun tedavilerinin ardından görevlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Pentagon'dan Açıklama: Çoğu hafif beyin sarsıntısıPentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 'bir dereceye kadar yaralandığının' tespit edildiğini ve bunlardan yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.Parnell, yaralı personelin mücadeleye devam etmeye kararlı olduğunu belirterek, yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntısı niteliğinde olduğunu kaydetti.Bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı iddiasıNew York Times (NYT) gazetesi, Pentagon'un, İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bu saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı bilgisini başlangıçta kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürmüştü.Gazeteye konuşan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin kaybolduğu saldırı öncesinde, İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini, bu olaylarda çok sayıda askerin yaralandığını ve birçok helikopterin hasar aldığını iddia etmişti.Ölen ABD askeri sayısı 17'ye çıktıDiğer yandan, CENTCOM (ABD Merkez Komutanlığı), 17 Temmuz'da Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 1 askerin kayıp olduğunu duyurmuştu.Ardından 18 Temmuz'da Irak'ta, bir İHA'ya ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bu son olayla birlikte, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte ölen toplam ABD askeri sayısı 17'ye ulaştı.
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abd, i̇ran, cbs, the new york times (nyt), pentagon
abd, i̇ran, cbs, the new york times (nyt), pentagon
'İran saldırılarında yaklaşık 100 asker yaralandı'
ABD ordusunun Ortadoğu'daki üslerine bu ay düzenlenen İran saldırılarında yaklaşık 100 askerin yaralandığı Pentagon tarafından doğrulandı
ABD ordusunun Ortadoğu ülkelerindeki üslerine bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.
CBS News'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği üslerde çok sayıda askerin yaralandığını öne sürdü. Haberde, yaralıların çoğunun tedavilerinin ardından görevlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.
Pentagon'dan Açıklama: Çoğu hafif beyin sarsıntısı
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 'bir dereceye kadar yaralandığının' tespit edildiğini ve bunlardan yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.
Parnell, yaralı personelin mücadeleye devam etmeye kararlı olduğunu belirterek, yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntısı niteliğinde olduğunu kaydetti.
Bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı iddiası
New York Times (NYT) gazetesi, Pentagon'un, İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bu saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı bilgisini başlangıçta kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürmüştü.
Gazeteye konuşan yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin kaybolduğu saldırı öncesinde, İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini, bu olaylarda çok sayıda askerin yaralandığını ve birçok helikopterin hasar aldığını iddia etmişti.
Ölen ABD askeri sayısı 17'ye çıktı
Diğer yandan, CENTCOM (ABD Merkez Komutanlığı), 17 Temmuz'da Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 1 askerin kayıp olduğunu duyurmuştu.
Ardından 18 Temmuz'da Irak'ta, bir İHA'ya ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bu son olayla birlikte, ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte ölen toplam ABD askeri sayısı 17'ye ulaştı.