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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/iran-bolgedeki-abd-uslerini-hedef-aldi-2-petrol-tankeri-vuruldu-himars-patriot-sistemleri-ve-mq-9-1107411690.html
İran bölgedeki ABD üslerini hedef aldı: 2 petrol tankeri vuruldu, Himars, Patriot sistemleri ve MQ-9 İHA'lar imha edildi
İran bölgedeki ABD üslerini hedef aldı: 2 petrol tankeri vuruldu, Himars, Patriot sistemleri ve MQ-9 İHA'lar imha edildi
Sputnik Türkiye
İran, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'nda hedeflerin vurulduğunu ve Himars, Patriot... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T04:53+0300
2026-07-21T04:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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İran ordusu, yaptığı açıklamada Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünde bulunan ABD yapımı Himars füze sistemlerini karadan karaya füzelerle vurduğunu duyurdu.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre ordu şu açıklamayı yaptı:Bahreyn'de radar ve Patriot sistemleri imha edildiPress TV'ninbildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Bahreyn Muharrek'teki bir ABD radar istasyonunu ve Riffa'daki bir ABD Patriot hava savunma sistemini ortadan kaldırdığını açıkladı.İki petrol tankeri vurulduAyrıca Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin vurulduğunu ve saldırıların ardından tankerlerde büyük yangınlar çıktığını bildirdi. Kuveyt'te hangar hedef alındıİran Devrim Muhafızları, Kuveyt'te ise Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD yapımı MQ-9 insansız hava araçlarının hangarını hedef alarak birkaç insansız hava aracını imha edildiğini açıkladı.Gece saatlerinde İran'ın Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Konarak, İsfahan, Şiraz ve Keşm adasında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/abd-ordusu-irana-yeni-saldiri-dalgasi-baslattik-1107410036.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı

İran bölgedeki ABD üslerini hedef aldı: 2 petrol tankeri vuruldu, Himars, Patriot sistemleri ve MQ-9 İHA'lar imha edildi

04:53 21.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'nda hedeflerin vurulduğunu ve Himars, Patriot sistemleri ve MQ-9 İHA'ların imha edildiğini duyurdu.
İran ordusu, yaptığı açıklamada Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünde bulunan ABD yapımı Himars füze sistemlerini karadan karaya füzelerle vurduğunu duyurdu.
İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre ordu şu açıklamayı yaptı:

"Bir saat önce ülkemizin çeşitli bölgelerine yönelik ABD saldırılarına karşılık olarak İran kara kuvvetleri, Kuveyt'teki Camp Arifjan'da bulunan ABD askeri üssündeki Himars sistemlerini karadan karaya füzelerle vurdu."

Bahreyn'de radar ve Patriot sistemleri imha edildi

Press TV'ninbildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Bahreyn Muharrek'teki bir ABD radar istasyonunu ve Riffa'daki bir ABD Patriot hava savunma sistemini ortadan kaldırdığını açıkladı.

İki petrol tankeri vuruldu

Ayrıca Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin vurulduğunu ve saldırıların ardından tankerlerde büyük yangınlar çıktığını bildirdi.

Kuveyt'te hangar hedef alındı

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'te ise Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD yapımı MQ-9 insansız hava araçlarının hangarını hedef alarak birkaç insansız hava aracını imha edildiğini açıkladı.
Gece saatlerinde İran'ın Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Konarak, İsfahan, Şiraz ve Keşm adasında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD Ordusu: İran'a yeni saldırı dalgası başlattık
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