https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/husilerden-suudi-arabistana-abluka-aciklamasi-6-geminin-gecisini-engelledik-1107440567.html

Husiler’den Suudi Arabistan'a abluka açıklaması: 6 geminin geçişini engelledik

Husiler’den Suudi Arabistan'a abluka açıklaması: 6 geminin geçişini engelledik

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı başlattıkları "deniz ablukası" doğrultusunda dünden beri 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu.

2026-07-21T19:23+0300

2026-07-21T19:23+0300

2026-07-21T19:23+0300

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Husilere bağlı SABA haber ajansı, Suudi Arabistan'a karşı dün ilan edilen deniz ablukasına ilişkin bilgi verdi.Husilere bağlı güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası doğrultusunda gemilerin geçişine izin vermediğine işaret edilen haberde, "Suudi Arabistan'a karşı uygulanan deniz ablukası kapsamında silahlı güçlerin yaptıkları uyarılar sonucu son 24 saatte 6 gemi geri döndü" denildi.Abluka dün başlatılmıştıKontrollerindeki Hudeyde vilayetinden Kızıldeniz'e ulaşabilen Husiler, söz konusu gemileri nerede engellediklerine dair ise bilgi vermedi.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html

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