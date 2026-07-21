https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/husilerden-suudi-arabistana-abluka-aciklamasi-6-geminin-gecisini-engelledik-1107440567.html
Husiler’den Suudi Arabistan'a abluka açıklaması: 6 geminin geçişini engelledik
Husiler’den Suudi Arabistan'a abluka açıklaması: 6 geminin geçişini engelledik
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı başlattıkları "deniz ablukası" doğrultusunda dünden beri 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu.
2026-07-21T19:23+0300
2026-07-21T19:23+0300
2026-07-21T19:23+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
suudi arabistan
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ortadoğu
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Husilere bağlı SABA haber ajansı, Suudi Arabistan'a karşı dün ilan edilen deniz ablukasına ilişkin bilgi verdi.Husilere bağlı güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası doğrultusunda gemilerin geçişine izin vermediğine işaret edilen haberde, "Suudi Arabistan'a karşı uygulanan deniz ablukası kapsamında silahlı güçlerin yaptıkları uyarılar sonucu son 24 saatte 6 gemi geri döndü" denildi.Abluka dün başlatılmıştıKontrollerindeki Hudeyde vilayetinden Kızıldeniz'e ulaşabilen Husiler, söz konusu gemileri nerede engellediklerine dair ise bilgi vermedi.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html
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suudi arabistan, husiler, ortadoğu, haberler
suudi arabistan, husiler, ortadoğu, haberler
Husiler’den Suudi Arabistan'a abluka açıklaması: 6 geminin geçişini engelledik
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı başlattıkları "deniz ablukası" doğrultusunda dünden beri 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansı, Suudi Arabistan'a karşı dün ilan edilen deniz ablukasına ilişkin bilgi verdi.
Husilere bağlı güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası doğrultusunda gemilerin geçişine izin vermediğine işaret edilen haberde, "Suudi Arabistan'a karşı uygulanan deniz ablukası kapsamında silahlı güçlerin yaptıkları uyarılar sonucu son 24 saatte 6 gemi geri döndü" denildi.
Kontrollerindeki Hudeyde vilayetinden Kızıldeniz'e ulaşabilen Husiler, söz konusu gemileri nerede engellediklerine dair ise bilgi vermedi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.