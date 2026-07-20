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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/husiler-suudi-arabistana-karsi-deniz-ablukasi-baslatti-1107399219.html
Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı
Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da gerilim ABD-İsrail-İran üçgenindeki gelişmeler nedeniyle yeniden tırmanırken Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlatarak durumu yeni bir... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T16:24+0300
2026-07-20T16:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
husiler
abd
i̇srail
i̇ran
deniz
abluka
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası ilan ettiklerini duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, bu hamlenin 'göze göz, dişe diş' prensibine dayandığı ve Suudi Arabistan'ın Husilerin kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya ve saldırılara doğrudan yanıt olarak devreye sokulduğu belirtildi.Seri, Yemen halkına tüm senaryolar ve gelişmeler için 'tam hazırlık' durumunda olmaları ve cephelere destek vermeleri yönünde genel seferberlik çağrısını yineledi. Ayrıca Riyad yönetimin olası tırmandırma hamlelerine 'kapsamlı ve sert' bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.Bu kritik karar, taraflar arasında uzun süredir devam eden ve bölgede nispi bir sakinlik sağlayan ateşkes sürecinin geçtiğimiz hafta çökmesinin hemen ardından geldi. Bölgede artan gerilim, Yemen hattının yanı sıra Ortadoğu'daki diğer çatışma dinamikleriyle de doğrudan tetiklenirken, Husilerin deniz ticaretini ve Suudi sevkiyatlarını hedef alan bu hamlesi bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-meclis-baskani-kalibaf-abdliler-bolgeye-yeni-askeri-techizatlar-getirmeye-devam-ediyor-1107398924.html
suudi arabistan
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husiler, abd, i̇srail, i̇ran, deniz, abluka
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husiler, abd, i̇srail, i̇ran, deniz, abluka

Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı

16:24 20.07.2026
© AP Photo / MOHAMMED HUWAISNewly recruited Houthi fighters take part in a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017
Newly recruited Houthi fighters take part in a gathering in the capital Sanaa to mobilize more fighters to battlefronts to fight pro-government forces in several Yemeni cities, on January 3, 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / MOHAMMED HUWAIS
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Ortadoğu'da gerilim ABD-İsrail-İran üçgenindeki gelişmeler nedeniyle yeniden tırmanırken Husiler de Suudi Arabistan'a deniz ablukası başlatarak durumu yeni bir seviyeye taşıyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası ilan ettiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, bu hamlenin 'göze göz, dişe diş' prensibine dayandığı ve Suudi Arabistan'ın Husilerin kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya ve saldırılara doğrudan yanıt olarak devreye sokulduğu belirtildi.

Seri, Yemen halkına tüm senaryolar ve gelişmeler için 'tam hazırlık' durumunda olmaları ve cephelere destek vermeleri yönünde genel seferberlik çağrısını yineledi. Ayrıca Riyad yönetimin olası tırmandırma hamlelerine 'kapsamlı ve sert' bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Bu kritik karar, taraflar arasında uzun süredir devam eden ve bölgede nispi bir sakinlik sağlayan ateşkes sürecinin geçtiğimiz hafta çökmesinin hemen ardından geldi.

Bölgede artan gerilim, Yemen hattının yanı sıra Ortadoğu'daki diğer çatışma dinamikleriyle de doğrudan tetiklenirken, Husilerin deniz ticaretini ve Suudi sevkiyatlarını hedef alan bu hamlesi bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye taşıdı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD’liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor
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