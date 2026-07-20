Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik bir deniz ablukası ilan ettiklerini duyurdu.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, bu hamlenin 'göze göz, dişe diş' prensibine dayandığı ve Suudi Arabistan'ın Husilerin kontrolündeki bölgelere uyguladığı ablukaya ve saldırılara doğrudan yanıt olarak devreye sokulduğu belirtildi.



Seri, Yemen halkına tüm senaryolar ve gelişmeler için 'tam hazırlık' durumunda olmaları ve cephelere destek vermeleri yönünde genel seferberlik çağrısını yineledi. Ayrıca Riyad yönetimin olası tırmandırma hamlelerine 'kapsamlı ve sert' bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.



Bu kritik karar, taraflar arasında uzun süredir devam eden ve bölgede nispi bir sakinlik sağlayan ateşkes sürecinin geçtiğimiz hafta çökmesinin hemen ardından geldi.



Bölgede artan gerilim, Yemen hattının yanı sıra Ortadoğu'daki diğer çatışma dinamikleriyle de doğrudan tetiklenirken, Husilerin deniz ticaretini ve Suudi sevkiyatlarını hedef alan bu hamlesi bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye taşıdı.