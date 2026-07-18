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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/rdif-baskani-dmitriyev-ab-ve-birlesik-krallik-en-buyuk-zarari-gorecek-1107361508.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: AB ve Birleşik Krallık en büyük zararı görecek
RDIF Başkanı Dmitriyev: AB ve Birleşik Krallık en büyük zararı görecek
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Dmitriyev yeniden başlayan ABD-İsrail saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akıllı ülkelerin... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kirill dmitriyev
rusya
i̇ran
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
birleşik krallık
avrupa birliği
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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev sosyal medya hesabından ABD ile İran arasından yeniden başlayan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.Dmitriyev hesabında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/abd-ordusu-urdundeki-askeri-usse-iran-saldirisi-sonrasi-2-askerinin-oldugunu-duyurdu-1107361396.html
rusya
i̇ran
birleşik krallık
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kirill dmitriyev, rusya, i̇ran, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), birleşik krallık, avrupa birliği
kirill dmitriyev, rusya, i̇ran, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), birleşik krallık, avrupa birliği

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB ve Birleşik Krallık en büyük zararı görecek

21:28 18.07.2026 (güncellendi: 21:42 18.07.2026)
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Dmitriyev yeniden başlayan ABD-İsrail saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akıllı ülkelerin Rusya'yı vazgeçilmez ve güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak değerlendirdiğini vurgulayarak söz konusu savaştan Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ın büyük zarar göreceğini dile getirdi.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev sosyal medya hesabından ABD ile İran arasından yeniden başlayan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Dmitriyev hesabında şu cümleleri kaydetti:

Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken, insanlık tarihinin en büyük enerji krizi verilen bir aranın ardından yeniden başlıyor.

Akıllı ülkeler, çeşitlendirilmiş her türlü enerji alımında Rusya’yı vazgeçilmez ve güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak değerlendiriyor.

İdeolojik tutum sergileyen AB ve Birleşik Krallık ise en büyük zararı görecek.

ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
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