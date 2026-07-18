Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken, insanlık tarihinin en büyük enerji krizi verilen bir aranın ardından yeniden başlıyor.

Akıllı ülkeler, çeşitlendirilmiş her türlü enerji alımında Rusya’yı vazgeçilmez ve güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak değerlendiriyor.

İdeolojik tutum sergileyen AB ve Birleşik Krallık ise en büyük zararı görecek.