https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/haluk-levent-tum-gercekler-zamanla-ortaya-cikacaktir-1107370656.html

Haluk Levent: Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır

Haluk Levent: Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki dolandırıcılık iddialarını reddetti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T16:14+0300

2026-07-19T16:14+0300

2026-07-19T16:14+0300

türki̇ye

haluk levent

masak

ahbap derneği

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_d7c8b55c4654103df8b75ff273cef568.jpg

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Levent, ''Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır. Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-gunerin-kardesi-ozgur-guner-gozaltina-alindi-1107352465.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent, masak, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)