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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/haluk-levent-tum-gercekler-zamanla-ortaya-cikacaktir-1107370656.html
Haluk Levent: Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır
Haluk Levent: Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki dolandırıcılık iddialarını reddetti. 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Levent, ''Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır. Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/ahbap-dernegi-sorusturmasi-ece-gunerin-kardesi-ozgur-guner-gozaltina-alindi-1107352465.html
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haluk levent, masak, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent, masak, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

Haluk Levent: Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır

16:14 19.07.2026
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
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AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki dolandırıcılık iddialarını reddetti.
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Levent, ''Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır. Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır'' dedi.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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